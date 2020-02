SPG SK Vorwärts Amateure/ATSV Steyr: "Sollte sich eine Aufstiegschance ergeben, wollen wir sie nutzen"

Details Dienstag, 25. Februar 2020 11:45

Nach einem siebenten Platz im Vorjahr kletterte die SPG SK Vorwärts Amateure/ATSV Steyr in der aktuellen Saison in der Tabelle bis auf den dritten Rang nach oben und schrammte in der Bezirksliga Ost um Haarsbreite am Herbstmeistertitel vorbei. "Der Verein blickt auf einen überaus erfolgreichen Herbst zurück, waren die beiden dritten Plätze - weder in der Ersten Liga noch in der Bezirksliga - nicht zu erwarten. Mit den Amateuren wollten wir uns im oberen Tabellendrittel präsentieren, hätten mit einer Präsenz im Aufstiegskampf aber nicht zwingend gerechnet, umso größer ist die Freude darüber", erklärt Sportchef Jürgen Tröscher.

Bärenstarke Hinrunde - nur 16 Gegentore

Die Steyrer kamen exzellent aus den Startblöcken und fuhren in den ersten fünf Runden vier "Dreier" ein. Auch in der Folge wusste die junge Truppe von Coach Markus Eitl zu gefallen unde feierte in den nächsten sieben Spielen vier weitere Siege. Den Herbstmeistertitel vor Augen - dazu hätte in Ansfelden bereits ein Unentschieden gereicht - zogen die Amateure im letzten Match den Kürzeren. "Die junge Mannschaft ist Drucksituationen noch nicht gewohnt, weshalb es in Ansfelden nicht geklappt hat. Wir weinen dem möglichen Herbstmeistertitel aber nicht nach, sondern freuen uns vielmehr über die bärenstarke Hinrunde", so Tröscher. Der Drittplatzierte feierte je vier Heim- und Auswärtssiege. Während vier Teams öfter ins Schwarze trafen, stellt der SKV mit 16 Gegentoren die stärkste Defensive der Liga. "Eine starke Hintermannschaft ist bekanntlich der Schlüssel zum Erfolg. Wir agieren, wie in der Ersten Liga, aus einer gesicherten Abwehr heraus und legen großen Wert auf einen kontrollierten Spielaufbau", weiß der Sportchef.

Zwei neue Kräfte und drei Abgänge

Mit Edin Abazovic (St. Florian) konnte Coach Eitl beim Trainingsauftakt eine neue Kraft begrüßen. Julian Fiala (Garsten) sowie Keeper Nico Krönigsberger, der sich eine Auszeit nimmt, sind im Frühjahr nicht dabei. Auch Dino Kovacevic steht nicht zur Verfügung, der mit neun Treffern beste Steyrer Torschütze geht in der Rückrunde für die ASKÖ Oedt auf Torejagd. Anstelle von Krönigsberger hütet im Frühjahr Manuel Hartig das Tor der SPG, der Goalie wechselte im Winter von OÖ-Ligist Bad Schallerbach nach Steyr und trainiert bei den Profis.

Der Aufstiegsaspirant hat bereits sechs Testspiele in den Beinen: 7:1 gegen Hofkirchen/Trkr., 4:2 gegen Neue Heimat Linz, 3:3 gegen Haid, 1:1 gegen Tobelbad, 0:4 gegen Freistadt und 2:5 gegen Seitenstetten. Am kommenden Samstag messen die Steyrer die Kräfte mit der Reserve der Union St. Peter/Au.

Spannender Aufstiegskampf

Die Spielgemeinschaft überwintert nur einen Punkt hinter Herbstmeister Mitterkirchen, weshalb die Eitl-Elf ein spannender Aufstiegskampf erwartet. "Trotz der Präsenz im Aufstiegskampf steht auch in diesem Jahr die Entwicklung der Talente im Vordergrund. Nichsdestotrotz wollen wir aber dranbleiben und wenn möglich bis zum Schluss mitmischen", erwartet Jürgen Tröscher eine intensive und spannende Rückrunde. "Zum einen streben wir den Aufstieg nicht mit Gewalt an, und zum anderen möchte die 1b aus Oedt unbedingt in die Landesliga. Wir wehren uns nicht gegen einen möglichen Aufstieg, sollten wir jedoch die Chance dazu erhalten, wollen wir sie nutzen".

Zugänge:

Edin Abazovic (Union St. Florian)

Manuel Hartig (SV Bad Schallerbach)





Abgänge:

Dino Kovacevic (ASKÖ Oedt)

Julian Fiala (SV Garsten)

Nico Krönigsberger (Karrierepause)

Transferliste OÖ Bezirksliga Ost

Bisherige Testspiele:

7:1 gegen Union Hofkirchen/Traunkreis (1O)

4:2 gegen ASKÖ Neue Heimat Linz (1M)

3:3 gegen Union Haid (1M)

1:1 gegen SV Tobelbad (Oberliga)

0:4 gegen SV Freistadt (BLN)

2:5 gegen USC Seitenstetten (2LL)

Testspiele-Übersicht OÖ Bezirksliga Ost

Günter Schlenkrich

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten