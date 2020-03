Union Mitterkirchen: "Vielleicht bringt man zumindest den Landescup irgendwie durch"

Details Montag, 30. März 2020 13:50

Die Union Mitterkirchen blickt auf das erfolgreichste Jahr ihrer Vereinsgeschichte zurück, feierte im letzten Sommer den Meistertitel in der 1. Klasse Nord-Ost und krönte sich nach dem Aufstieg zum Herbstmeister der Bezirksliga Ost. Zudem ist die Mannschaft von Erfolgstrainer Udo Maurer auch im Landescup noch im Rennen und würde im Viertelfinale Landesligist Neuzeug empfangen. Doch aufgrund der Corona-Krise musste der Spielbetrieb auch in Mitterkirchen eingestellt werden, kann die Union vorerst weder um Meisterschaftspunkte noch um weitere Cuperfolge kämpfen.

Annullierung oder Frühjahrssaison 2021?

"Trotz der unglaublichen Erolge im vergangenen Jahr haben wir der Rückrunde gelassen entgegengesehen und uns im Winter nicht verstärkt. Die aktuelle Situation ist aber ernst und bedenklich. Derzeit sieht es nicht danach aus, als sollte die Meisterschaft fortgesetzt werden können. Sollte nicht gespielt werden können, wird die Saison aufgrund der Statuten vermutlich annulliert werden. Die Auf- und Abstiegsfrage könnte auch in Form von Relegationsspielen geklärt werden - zum Beispiel die Top-Zwei der Bezirksliga gegen die letzten Zwei der Landesliga", glaubt Sektionsleiter Franz Lumetsberger nicht daran, dass der Ball in absehbarer Zeit wieder rollen wird. "Sollte in diesem Jahr gar nichts gehen, könnte man darüber nachdenken, die Meisterschaft 2021, mit einer normalen Frühjahrssaison zu beenden. Das ist aber nur denn möglich, wenn die Regierung die Maßnahmen, was den Sport betrifft, nicht lockert. Es wäre ein absoluter Supergau, wenn die Meisterschaft vorzeitig auf das nächste Jahr verschoben wird, im Herbst aber wieder gekickt werden könnte. Aber vielleicht bringt man bis Sommer zumindest den Landescup irgendwie durch, zumal das Viertel- und Halbfinale sowie das Endspiel binnen zwei Wochen ausgetragen werden könnte".

Zwei Abgänge

Mit Stefan Brunner (Schwertberg) und Alexander Decker (Aschbach) stehen zwei Akteure in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung. "Wir haben kurz überlegt, einen Slowaken zu verpflichten, haben davon aber Abstand genommen und trotz der beiden Abgänge im Winter keine Transfers getätigt. Denn nach dem tollen letzten Jahr bestand nicht wirklich ein Grund, die Mannschaft zu verstärken und setzen weiterhin auf das bewährte Personal", so Lumetsberger.

Niederlagenserie in den Testspielen - Trainingslager im Burgenland

Nach dem erfolgreichsten Jahr der Vereinsgeschichte wartet die Union 2020 noch auf ein Erfolgserlebnmis, konnte von fünf Testspielen kein einziges gewinnen und musste vier Niederlagen einstecken. "Die Niederlagenserie in den Testspielen bereitet uns keine Sorgen. Denn in den jeweiligen Partien haben wir in der ersten Halbzeit mit der stärksten Mannschaft agiert und zumeist auch geführt, ehe Coach Maurer durchgewechselt hat. Die Vorbereitung war in Ordnung, auch das Trainingslager im Burgenland war super und konnten in Heiligenkreuz perfekt arbeiten", ist der Sektionsleiter der Ansicht, dass der Herbstmeister für die Rückrunde bereit gewesen wäre.

Zugänge:

---

Abgänge:

Stefan Brunner (ASKÖ Schwertberg)

Alexander Decker (Sportunion Aschbach)

Testspiele:

3:3 gegen ein Team aus dem Burgenland

1:2 gegen Union Naarn (LLO)

2:3 gegen USV Oedt/Zeillern (Gebietsliga)

0:1 gegen Union Neuhofen/Ybbs (Gebietsliga)

2:4 gegen SC Waidhofen/Ybbs (1KL)

