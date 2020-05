SC Kronstorf: "Der Breitensport ist die Basis bzw. das Fundament für die Spitze"

Details Montag, 11. Mai 2020 11:01

Der SC Kronstorf kam gut durch den Herbst, absolvierte eine solide Hinrunde und überwinterte als Siebenter im Tabellenmittelfeld der Bezirksliga Ost. Die Lindinger-Elf nahm sich für das Frühjahr viel vor und wollte sich auch in der Rückrunde anständig präsentieren, aufgrund der Corona-Pandemie fand die Saison aber auch für den SC ein jähes Ende. Trainer Gerhard Lindinger nahm sich für Ligaportal Zeit für ein Interview und beantwortete aktuell interessante Fragen.

Gerhard, wie beurteilst Du den bisherigen Verlauf der Corona-Pandemie und wie erwartest Du die weitere Entwicklung?

"Ich denke, dass die gesetzten Maßnahmen nachvollziehbar sind und die Experten vermutlich die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Auch wenn das Virus unter Kontrolle ist, wird uns die Krise bzw. deren Folgen noch länger beschäftigen".

Das ÖFB-Präsidium hat beschlossen, die Saison zu beenden und nicht zu werten. Kannst Du diese Entscheidung nachvollziehen oder hättest Du eine andere Option gewählt?

"Wenn man weiß, wie der ÖFB tickt, konnte man diesen Beschluss erwarten. Es wurde einmal mehr die einfachste Lösung gesucht. Ich kann nicht verstehen, dass der ÖFB diese Zeit nicht nutzt, die Statuten zu entstauben. Was in einer außergewöhnlichen Situation möglich ist, hat die Regierung eindrucksvoll bewiesen und quasi über Nacht immer wieder neue Gesetzte in Kraft gesetzt. Auch meine Firma war davon betroffen und musste binnen einer Woche drei neue Erlässe zur Kenntnis nehmen. Aus meiner Sicht wäre die Mitnahme der Punkte in die nächste Saison überaus fair gewesen, doch dem ÖFB bzw. OÖFV fehlt wie schon in den letzten Jahrzehnten auch in dieser Situation die nötige Flexibilität".

Kannst Du nachvollziehen, dass der ÖFB der Bundesliga bezüglich Fortsetzung der Saison freie Hand lässt, im Amateur-Bereich aber einmal mehr über die Vereine drübergefahren ist?

"Das kann ich in keiner Weise nachvollziehen. Denn der Breitensport ist die Basis bzw. das Fundament für die Spitze. Zudem, sind die Amateurvereine für das gesellschaftliche Leben ungemein wichtig. Eine Gemeinde ohne Vereine ist eigentlich nicht denkbar, sollten jedoch viele Vereine die Krise nicht überstehen, wären die negativen Auswirkungen für das gesellschaftliche Leben gravierend".

Freut Dich die angekündigte Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes, oder ist ein Training unter den derzeit geltenden Bestimmungen nicht sinnvoll?

"Grundsätzlich freuen wir uns, da ein Training ein erster Schritt zurück zur Normalität ist und müssen das Training aus diesem Grund wieder aufnehmen, auch wenn die aktuellen Bestimmungen zielführende Einheiten nicht erlauben. Am heutifgen Abend besprechen wir in einer Sitzung die weitere Vorgehensweise".

Ist ein Saisonstart im Herbst realistisch?

"Alle wünschen sich einen zeitnahen Start, aufgrund der rigorosen Linie der Entscheidungsträger sind die Zweifel aber groß.

Wie ist die aktuelle Situation in Deinem Verein? Ist die Kaderplanung für die nächste Saison schon angelaufen bzw. gibt es bereits Veränderungen?

"Erste Gespräche haben bereits stattgefunden. In Kronstorf halten sich Transfers traditionell in Grenzen, deshalb wird sich auch im Sommer nicht allzu viel tun, sind lediglich punktuelle Veränderungen zu erwarten".

