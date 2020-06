Union Leonding: "Sind bemüht, mögliche Abgänge zu kompensieren"

Details Mittwoch, 17. Juni 2020 12:44

Nach dem letztjährigen Aufstieg tat sich die Union Carlovers Leonding einen Stock höher im Herbst schwer, sammelte in der Hinrunde lediglich acht Punkte, wusste in der Tabelle der Bezirksliga Ost nur Schlusslicht Asten hinter sich und überwinterte auf einem Abstiegsplatz. Nach einer erheblichen Kaderveränderung nahm sich die Orascanin-Elf für das Frühjahr viel vor, wollte das Abstiegsgespenst vertreiben und das rettende Ufer erreichen. Aufgrund des Abbruches und der Annullierung der Saison blieb der Union der Abstiegskampf erspart, weshalb in Leonding weiterhin Bezirksligaluft weht.

"Richtige und faire Entscheidung"

"Nach der Aussetzung des Spielbetriebes habe ich schon im März einen Abbruch der Saison befürchtet sowie die darauffolgende Annullierung erwartet. Aufgrund der auergewöhnlichen Situation ist dieses Szenario dann auch eingetreten, wobei ich nach wie vor der Meinung bin, dass die Entscheidung des ÖFB richtig und auch fair war", eklärt Trainer Almir Orascanin. "Wir standen am vorletzten Platz und hatten Glück, wäre die Corona-Pandemie schon im letzten Jahr, während unserer Aufstiegssaison, aufgetreten, hätten wir Pech gehabt. Ich kann die große Enttäuschung bei den Herbstmeistern und Aufstiegsaspiranten verstehen, aber in dieser Situation stand und steht die Gesundheit im Vordergrund, weshalb der Sport in die zweite Reihe gerückt ist".

Planmäßiger Saisonstart?

Kurz nach der Öffnung der Sportplätze hat die Union den Betrieb wieder aufgenommen. "Wir trainieren seit 19. Mai, wobei wöchentlich jeweils zwei Einheiten am Programm stehen. Am morgigen Donnerstag wird eine weitere Einheit absolviert, ehe wir in eine zweiwöchige Sommerpause gehen und am 6. Juli die Vorbereitung in Angriff nehmen wollen", so Orascanin. "Ein Training unter den derzeitigen Bestimmungen ist nicht das Gelbe vom Ei, zumal nicht allzu viele Übungen möglich sind und auch kein Belastungstraining absolviert werden kann. Demzufolge hoffe ich, dass ab Anfang Juli das normale ;Mannschaftstraining wieder erlaubt ist und auch Testspiele bestritten werden können. Ich gehe fest davon aius, dass die neue Saison im Herbst gestartet wird und hoffe, dass planmäßig ab 16. August der Ball wieder rollt".

Ein fixer Abgang

In Leonding ist man seit geraumer Zeit mit der Personalplanung beschäftigt. Bislang steht nur fest, dass Daniel Radman wieder nach Traun zurückkehrt. "Im Gegensatz zu den vergangenen Übertrittszeiten sollten sich die Transferaktivitäten in diesem Sommer in Grenzen halten. Derzeit führen wir intensive Gespräche mit den eigenen Spielern. Auch wenn es ganz gut aussieht, ist der eine oder andere weitere Abgang durchaus möglich. Sollten uns Spieler verlassen, sind wir bemüht, die Abgänge zu kompensieren", erwartet der Coach maximal zwei, drei Zugänge.

