Nach Sektionsleiter-Wechsel: Union Leonding präsentiert neuen Trainer

Details Mittwoch, 08. Dezember 2021 16:49

Anfang November war bekannt geworden, dass Daniel Ernst, langjähriger Sektionsleiter der Union Carlovers Leonding aus der Bezirksliga Ost, sein Amt niederlegt. Dessen Nachfolger Daniel List verkündete nun eine weitere personelle Neuigkeit mit weitreichenden Folgen. Der Verein hat nach der Interimslösung, verkörpert durch Gerald Trummer, einen neuen Übungsleiter gefunden. Trummer wird aber weiterhin elementarer Bestandteil des Trainerteams bleiben.

Letzte Station: UFC Eferding

Der neue starke Mann an der Seitenlinie heißt Markus Fuchsjäger, der zuletzt den UFC Eferding in der 1. Klasse Mitte betreute. Zuvor coachte Fuchsjäger etwa die Union Allhaming in der Bezirksliga Süd oder die DSG Union Pichling in der Landesliga Ost. Als Spieler war er unter anderem für den LASK, die SV Ried oder die DSG Union Perg aktiv gewesen. „Er passt perfekt in unser System und Konzept. Wir haben bereits im ersten Gespräch mit ihm gemerkt, dass er ideal für unsere Mannschaft ist“, informiert Sektionsleiter List. Der Verein habe jemanden gesucht, der die spezifische Philosophie vertritt und in der Mannschaft ein Projekt sieht. Genannte Faktoren scheint Fuchsjäger am besten in sich zu vereinen. „Das oberste Ziel von ihm und vom Verein ist der Klassenerhalt. Wir sind zuversichtlich, dass uns das mit unserer Mannschaft und vor allem mit dem neuen Trainer gelingen wird“, ergänzt der Funktionär. In einem insgesamt ernüchternden Herbst hatte die Union Leonding lediglich neun Punkte gesammelt. Zwei Zähler trennen die Truppe vom absoluten Tabellenende, während auf die elftplatzierte Union Schiedlberg bereits satte fünf fehlen.

Gerald Trummer wird fortan eng mit dem Neo-Coach zusammenarbeiten

Trummer, der die Mannschaft zuletzt interimsmäßig betreut hatte, rückt gewissermaßen ins zweite Glied und wird Co-Trainer. Ob es auch Kaderveränderungen durch Wintertransfers geben wird, ließ Sektionsleiter List offen. „Wir sind mit dem einen oder anderen Spieler im Gespräch. Fix ist aber noch nichts. Auch bei den Abgängen kann sich noch etwas tun. Wir werden sehen. Es ist noch schwierig, Prognosen abzugeben“, hält sich der Funktionär weitestgehend bedeckt. Es bleibt daher abzuwarten, ob die Union Leonding beim so wichtigen Rückrundenauftakt gegen den punktgleichen Tabellennachbarn aus Asten auf neue Kräfte bauen kann.

