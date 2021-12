Bezirksliga Ost: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021 ist...

Details Mittwoch, 15. Dezember 2021 10:30

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 1.928.102 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2021 ist... Firat Koyunci (SK Asten)

Endergebnis:

1. Firat Koyunci (SK Asten / 3950 Stimmen)

2. Ibrahim Asani (SK Asten / 3383 Stimmen)

3. Paul Weber (SV Garsten / 2981 Stimmen)

4. Manuel Höller (Union Ried/Rmk. / 2031 Stimmen)

5. Eric Kühhas (Union Schiedlberg / 1735 Stimmen)

6. Mustafa Civaoglu (SK Amateure Steyr / 1173 Stimmen)

7. Daniel Schützenberger (Ennser Sportklub / 832 Stimmen)

8. Stefan Reifenauer (Union Schiedlberg / 588 Stimmen)

9. Arlind Hamzaj (SK Amateure Steyr / 582 Stimmen)

10. Fabian Brunner (Union Mitterkirchen / 483 Stimmen)

