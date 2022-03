"Wollen da anknüpfen, wo wir aufgehört haben" - Paul Petermair, Sportchef der Amateure Steyr, im Interview!

Details Montag, 14. März 2022 21:11

Fünf Siege, drei Remis und fünf Niederlagen - so lautet das Zwischenresultat des SK Amateure Steyr nach einer soliden Hinrunde. Man wusste oftmals, vor allem gegen die Top-Teams der Liga, dank einer durchschlagskräftigen Offensivabteilung zu überzeugen und hat mit Bashkim Biticaj (11 Tore) und Mehmetemin Güngör (10 Tore) zwei überragende Torjäger in den eigenen Reihen, die Platz eins und zwei in der Torschützenliste der Bezirksliga Ost belegen. Ligaportal analysierte die Hinrunde etwas genauer mit Paul Petermair, dem sportlichen Leiter des Klubs.

Ligaportal: Wie zufrieden seid ihr mit dem Abschneiden in der Hinrunde?

Petermair: „Im Großen und Ganzen sind wir auf jeden Fall zufrieden. Wir haben dennoch Punkte in Spielen liegen gelassen, in denen es nicht nötig war. Gegen Oedt, den Herbstmeister, waren wir 2:0 in Führung, haben dann durch einen Eigenfehler das 2:1 kassiert und dann unentschieden gespielt. Da war in einigen Partien definitiv mehr drin gewesen.“

Ligaportal: Um vielleicht etwas näher auf die Herbstmeisterschaft einzugehen - was hat Ihrer Meinung nach ganz gut funktioniert und wo muss man sich noch verbessern?

Petermair: „Wir haben viel am Mannschaftsgefüge gearbeitet, da wollten wir uns weiterentwickeln. Wir wollten auch die Sachen umsetzen, die wir während der Woche trainieren, das hat in der Vergangenheit oft nicht so super funktioniert, das hat aber in der Hinrunde schon besser geklappt. Wir arbeiten im Training auf die Spiele hin und setzen mittlerweile auch das Trainierte gut um. Näher darauf eingehen möchte ich nicht, wir wissen woran wir arbeiten müssen und tun das auch. Das erste Spiel gegen Ried/Riedmark haben wir 4:2 gewonnen, das wurde aber mit 3:0 gegen uns gewertet, weil wir einen Fehler in der Aufstellung hatten. Mit 21 Punkten ständen wir logischerweise noch besser da.“

Ligaportal: Was hat sich bei euch im Winter personell verändert?

Petermair: „Wir hatten leider zwei Abgänge. Einer ist Samet Türkalp, der leider verletzungsbedingt aufhören muss. Der hat uns immer super ausgeholfen, hat aber schon einen Kreuzbandriss mitgetragen und seine Karriere jetzt beendet. Arlind Hamzaj, der bei uns ein gestandener Spieler war, ist nach Bad Hall gewechselt, da er gerade Haus baut und weniger Zeit für Fußball hat. Da ist glaube ich ausgemacht, dass er das nächste halbe Jahr auch gar nicht kickt in Bad Hall, der Wechsel ist aber dennoch schon von Statten gegangen. Weiters haben wir einen Zugang, Berke Dede vom ASV Schrems. Das ist ein Offensivspieler, der von der Seite kommen kann und auch im Sturmzentrum spielen kann. Der hat in der Vorbereitung schon gezeigt, was er drauf hat, ist ein junger Spieler und passt auch ganz gut in unsere Mannschaft.“

Ligaportal: Was nehmt ihr euch für die Rückrunde vor?

Petermair: „Unser Ziel ist gleich wie vor Beginn der Saison, erstmal die Liga zu halten. Wir haben nicht erwartet, nach der Hinrunde mit 18 Zählern dazustehen - wir haben eigentlich mit weniger Punkten gerechnet. Ziel ist auch, die Vorderen, wie Oedt, Garsten und Ried zu ärgern, lästig zu sein und da anzuknüpfen, wo wir aufgehört haben. Ebenso wollen wir gegen die vermeintlich schwächeren Gegner performen und zeigen, wieso wir da stehen wo wir stehen.“

Neuzugänge:

Berke Dede (ASV Schrems)

Abgänge:

Samet Türkalp (Karriereende)

Arlind Hamzaj (Union Bad Hall)