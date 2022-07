Nach bärenstarkem Frühjahr, SK Amateure Steyr auf Trainersuche

Details Montag, 18. Juli 2022 12:25

In den beiden abgebrochenen Meisterschaften der Bezirksliga Ost stand der SK Amateure Steyr am elften bzw. zehnten Tabellenplatz. In der vergangenen Saison kamen die Blau-Weißen gut durch den Herbst und holten 18 Zähler, in der Rückrunde mischten die Steyrer dann aber die Liga auf, sammelten in der Rückrunde sensationelle 30 Punkte und schrammten als Dritter um Haaresbreite an der Relegation vorbei. "Wir sind mit dem Ziel in die Saison gestartet, die Klasse halten zu wollen. Nach einer soliden Hinrunde ist es dann im Frühjahr sensationell gelaufen und hätten uns die Relegation verdient. Doch aufgrund eines fehlerhaften Spielberichtes wurde der Sieg gegen Ried annulliert. Nichtsdestotrotz ist die Mannschaft im letzten Jahr zu einer kompakten Einheit zusammengewachsen, hat tollen Charakter bewiesen und die Erwartungen weit übertroffen", erklärt Obmann Josef Gruber, der in diesen Tagen völlig überraschend Ausschau nach einem neuen Trainer halten muss.

"Nur das i-Tüpfelchen hat gefehlt"

Der Drittplatzierte feierte acht Heimsiege und behielt in der Fremde sechs Mal die Oberhand. Während drei Mannschaften vor dem gegnerischen Kasten öfter jubeln durften - Bashkim Biticaj und Mehmetemin Güngör zeichneten für 30 der 55 Steyrer Treffer verantwortlich - kassierte lediglich Meister Oedt 1b weniger Gegentore. "Wir hätten uns diese gewaltige Steigerung nicht erwartet, aber vor allem in der Rückrunde hat sich unser Team unglaublich gut präsentiert. Obwohl wir im Frühjahr mit Verletzungen zu kämpfen hatten, hat die Mannschaft den tollen Lauf bis zum Schluss durchgezogen", so Gruber. "Auch wenn wir der möglichen Relegation nicht nachtrauern, wären die Spiele gegen die Blau-Weiß Linz Amateure Highlights gewesen. Das ändert aber nichts daran, dass wir mit dem Abschneiden hochzufrieden sind, lediglich das i-Tüpfelchen hat gefehlt".

Überraschender Rücktritt von Coach Jaramaz

Unter Igor Jaramaz, der vor einigen Jahren im Nachwuchs des SK Amateure tätig war und im Herbst 2020 als Chef-Trainer die Verantwortung übernommen hatte, nahmen die Blau-Weißen vor zwei Wochen die Vorbereitung in Angriff. "In der Vorwoche teilte uns Igor plötzlich mit, seine Tätigkeit ab sofort zu beenden. Er betreibt beruflich eine Fußballschule und ist unterem im LASK Nachwuchs tätig. Da wir den Abgang des Trainers nicht erwartet haben, sind wir seit wenigen Tagen intensiv auf der Suche nach einem neuen Coach", weiß der Obmann. "Es stehen bereits einige Kandidaten in der engeren Auswahl und hoffen, dass vielleicht schon in dieser Woche weißer Rauch aufsteigt. Nach der tollen Rückrunde machen wir uns die Entscheidung aber nicht einfach, deshalb kann es auch noch dauern. Im Gegensatz zu den letzten Jahren waren wir heuer am Transfermarkt nicht tätig. Dazu bestand auch keine Veranlassung, da sich die Mannschaft in der vergangenen Saison gefunden und toll präsentiert hat". Bis auf den Abgang von Ukshin Hamzaj, der zur Blauen Elf Wels wechselte, hat sich der Kader nicht verändert.

"Fühlen uns in der Bezirksliga pudelwohl und wollen in dieser Liga bleiben"

Bis zur Verpflichtung eines neuen Übungsleiters trägt Co-Trainer Serhat Sarti in der aktuellen Vorbereitung die Verantwortung. Im ersten Testspiel mussten sich die Steyrer OÖ-Liga-Absteiger Donau Linz mit 2:4 geschlagen geben. "Wir haben gut mitgehalten, in der zweiten Halbzeit sind dann aber die Kräfte geschwunden", meint Josef Gruber. In dieser Woche testet der SK Amateure zwei Mal: Am Mittwoch gegen Bewegung Steyr und am Samstag gegen Sierning. Obwohl die Amateure beinahe die Relegation erreicht hätten, wird in Steyr der Ball flachgehalten. "Auch wenn wir das Ende der Trainersuche abwarten müssen, ist das Primärziel, wie im letzten Jahr, der Klassenerhalt. Wir müssen seit geraumer Zeit kleinere Brötchen backen, darum halten sich die Ambitionen, wieder in die Landesliga zurückzukehren, in Grenzen. Wir fühlen uns in der Bezirksliga pudelwohl und wollen in dieser Liga bleiben", sagt Josef Gruber.

