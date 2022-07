Bezirksliga Ost: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Freitag, 22. Juli 2022 17:23

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist... Mario Farthofer (Union Ansfelden)

Endergebnis:

1. Mario Farthofer (Union Ansfelden / 3542 Stimmen)

2. Dieter Kiesenebner (Union Leonding / 2347 Stimmen)

3. Daniel Schützenberger (Ennser Sportklub / 2184 Stimmen)

4. Stefan Graf (Union Mitterkirchen / 1787 Stimmen)

5. Philipp Freller (Union Ried/Rmk. / 1348 Stimmen)

6. Sakib Haskic (SK Asten / 1267 Stimmen)

7. Mazdak Abdullazade (Union Leonding / 867 Stimmen)

8. Ahmed Khedr (Union Leonding / 823 Stimmen)

9. Philip Luksch (ASKÖ Oedt 1b / 717 Stimmen)

10. Paul Haslinger (Union Mitterkirchen / 713 Stimmen)