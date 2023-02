Union Leonding: Mit Top-Verstärkungen in die Rückrunde

Details Dienstag, 14. Februar 2023 16:53

Trotz einer ordentlichen Rückrunde landete die Union Carlovers Leonding in der vergangenen Saison der Bezirksliga Ost nur am elften Platz und stand nur knapp über dem "Strich". Unter Trainer Markus Fuchsjäger, der seit letzten Winter die Verantwortung trägt, konnte der Aufwärtstrend fortgesetzt werden. Die Leondinger kamen gut durch den Herbst und überwintern als Fünfter nicht weit entfernt vom Spitzenfeld der Tabelle. "In der letzten Saison war es eng, im Herbst konnten wir aber das Abstiegsgespenst abschütteln, haben eine tolle Hinrunde absolviert und sind mit dem Abschneiden rundum zufrieden", erklärt Sportchef Gerald Trummer.

Traditionelle Heimstärke - Torfabrik der Liga

Der Tabellenfünfte behielt in der Fremde zwei Mal die Oberhand und konnte von den sieben bisherigen Heimspielen fünf gewinnen. "Auf eigener Anlage sind wir traditionell schwer zu biegen und freuen uns, dass wir im Herbst mit der gewohnten Heimstärke agieren konnten", so Trummer, der sich über 27 Union-Treffer freuen konnte. Für elf Treffer der Torfabrik der Liga zeichnete Edis Salkic verantwortlich. Allerdings schlug es auch hinten oft ein, kassierten nur drei Teams mehr Gegentore. "Unser Spiel ist offensiv ausgerichtet, weshalb wir hinten das eine oder andere Tor zu viel erhalten. Aber in der Offensive hat es tadellos funktioniert. Grundsätzlich hat aber generell fast alles gepasst und sind auf einem ganz anderen Weg als zum selben Zeitpunkt der letzten Saison", freut sich der Sportchef, ruhig überwintern zu können.

Top-Verstärkungen

Mit Kadir Kaya (Doppl), Nikola Tesanovic (Pucking) und Adis Beglerovic (Frankenburg) haben drei Akteure den Verein verlassen. Coach Fuchsjäger stehen jedoch zwei Top-Verstärkungen zur Verfügung. Mit Teodor Brankovic wechselt ein Offensivspieler von OÖ-Ligist ASK St. Valentin in die viertgrößte Stadt Oberösterreichs. Auch Defensivspieler Demir Hadzic (Natternbach), der zuletzt nicht aktiv war, verfügt über viel Erfahrung. "Auch wenn Demir im letzten Jahr nicht gespielt hat, ist er eine enorme Verstärkung und hat vor geraumer Zeit bei der Union Gurten in der Regionalliga gekickt", ist Gerald Trummer mit den Transferaktivitäten zufrieden. "Wir haben uns ausgezeichnet verstärkt und konnten mit den Transfers die Qualität steigern." Neben Brankovic und Hadzic wechselte auch Karlo Golovrski (Traun) zur Union. "Auch Karlo ist ein exzelltenter Spieler, ist jedoch seit längerer Zeit nicht aktiv. Nach einem Kreuzbandriss dauert es bei ihm aber noch eine gewisse Zeit, bis er entsprechend fit ist", so Trummer.

Bärenstarke Testspiel-Gegner - Trainingslager in Kroatien

Am 16. Jänner wurde in Leonding das Training wieder aufgenommen. Vor dem Match am Donnerstag gegen Pasching hat die Fuchsjäger-Elf bereits vier Testspiele bestritten: 1:2 gegen Donau Linz, 1:2 gegen Bad Schallerbach, 4:5 gegen Traun und 2:8 gegen Oedt 1b. "Wir haben in der ersten Phase bewusst starke Gegner gewählt, um voll gefordert zu werden und zu sehen, woran es mangelt bzw. was noch zu tun ist. Sieht man von der Klatsche gehten die starken Oedter ab, waren die Leistungen bislang sehr gut", ist Trummer mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung zufrieden. In der kommenden Woche schlagen die Kicker ihre Zelt in Kroatien auf und halten in Umag ein Trainingslager ab.

Zufriedenheit und Zuversicht

"Wir wissen, wo wir herkommen, deshalb wird kein klares Saisonziel ausgegeben und wollen in erster Linie sorgenfrei durch das Frühjahr kommen. Im letzten Winter standen neun mickrige Punkte auf unserem Konto und waren mit einem Bein schon in der 1. Klasse. Darum wissen wir, dass es schnell gehen kann - nach oben, aber auch nach unten. Grundsätzlich wollen wir das Abstiegsgespenst weiterhin auf Distanz halten und am Ende der Saison zumindest auf einem einstelligen Tabellenplatz stehen", hält Gerald Trummer den Ball flach. "Auch wenn der Weg zum Spitzenfeld der Tabelle weniger weit ist als in die gefährliche Region, müssen wir auf der Hut sein. Denn mit einem schlechten Rückrundenstart könnte es rasch wieder eng werden. Aber daran denken wir derzeit nicht und blicken der zweiten Meisterschaftshälfte zuversichtlich entgegen.

