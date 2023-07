Ennser Sportklub startet nach starkem Frühjahr mit Zuversicht in die Vorbereitung – Sportchef Stefan Kronberger im Interview!

Details Donnerstag, 06. Juli 2023 19:13

Der Ennser Sportklub blühte im vergangenen Frühjahr so richtig auf: Nachdem man nach einem desaströsen Herbst mit dem Rücken zur Wand stand und nur neun Punkte einfahren hatte können, rehabilitierte man sich nach einer klugen Transferphase und galt im Frühjahr als eines der formstärksten Teams. Letztendlich fand sich die Truppe von Niko Saric, der im Oktober frühzeitig die Trainerposition übernommen hatte, am Ende auf Platz neun wieder. Nun gilt es an einem exzellenten Frühjahr anzuknüpfen – was dafür nötig ist, sowie etwaige andere Themen besprach Ligaportal mit Stefan Kronberger, dem Sportlichen Leiter des ESK.

Ligaportal: Wenn wir die vergangenen Saison Revue passieren lassen – wie zufrieden seid ihr am Ende mit dem Verlauf und dem Endergebnis?

Kronberger: „Mit dem Frühjahr sind wir natürlich sehr zufrieden nach dem schwierigen Herbst. Dritter in der Rückrundentabelle zu werden, war eine sehr gute Leistung. Wir wollen jetzt an die guten Leistungen anknüpfen!“

Ligaportal: Was hat im Frühjahr dann konkret besser funktioniert bzw. wo muss man ansetzen um an die guten Leistungen anknüpfen zu können?

Kronberger: „Wir konnten im Winter an Qualität gewinnen, da haben wir einige gute Spieler geholt. Da hat jeder von Beginn an gewusst, was das Ziel ist und jeder hat an einem Strang gezogen. Da hat sich eine unglaubliche Eigendynamik entwickelt, da auch ein großes Lob an den Trainer, der das perfekt umgesetzt hat und die Spieler so weit gebracht hat, mitzuziehen. Zudem hatten wir eine mörderische Trainingsbeteiligung, das war im Herbst auch nicht der Fall. Natürlich hatten wir auch Glück, dass wir so gut wie garkeine Ausfälle durch Verletzungen und Sperren hatten.“

Ligaportal: Wie sieht es mit der Kaderplanung aus, gibt es schon Transfers zu verkünden?

Kronberger: „Die Kaderplanung ist so gut wie abgeschlossen. Lukas Fehringer (Waidhofen) und Emrah Yaman (Neustadl) begeben sich zurück nach Niederösterreich. Daniel Schützenberger und Adrian Kadriu verlassen uns in Richtung Naarn, Marvin Müller kehrt ebenso zurück nach Hofkirchen. Wir haben einen Stürmer gebraucht und konnten den in Josip Katusic, der von Pichling kommt, auch finden. Dominik Juric kommt als Ersatztormann vom SV Wolfern und Ivan Grgic aus Ernsthofen verstärkt uns ebenso. Wir sind noch auf der Suche nach einem jungen Flügelspieler, wenn es sich noch ergibt – wir wollen daran festhalten, Eigenbauspieler zurückzuholen, um da wieder eine gute Mischung zu finden.“

Ligaportal: Was nehmt ihr euch für die kommende Saison vor? Welche Ziele setzt ihr euch?

Kronberger: „Ich gebe ungern Tabellenplätze als Ziel aus. Wir wollen nicht mehr in die missliche Situation wie im Herbst kommen, möglichst viele Punkte machen und weiter an unserem Spielstil festhalten. Wir werden schauen, dass wir unsere Qualität auf den Platz bringen und was dabei rauskommt. Das wird sicher eine interessante, spannende und starke Liga – wir freuen uns so richtig drauf.“

Ligaportal: Wie sieht die Vorbereitung bei euch aus?

Kronberger: „Wir haben heuer weniger Spiel als sonst, dafür aber qualitativ-bessere Gegner. Wir starten am Montag in die Vorbereitung und spielen dann gleich am Freitag gegen St. Florian, am Dienstag gegen den ASK St. Valentin. Wir verzichten diesmal auch wieder auf ein Trainingslager und legen den Fokus auf Teambuilding und wollen die spielerische Komponente auch forcieren.“

