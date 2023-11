Klare Angelegenheit im Topspiel: FC Blau-Weiß Linz Amateure landen vollen Erfolg in Garsten!

Details Samstag, 11. November 2023 21:50

Mit dem SV Garsten und den BW Linz Amateure trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für den SV Garsten schienen die FC Blau-Weiß Linz Amateure aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Dabei liefen bei den Landeshauptstädtern gleich fünf (!) erst 16-jährige Nachwuchstalente von Beginn an ein.

Sakdikun-Doppelschlag bringt Gäste auf die Siegerstraße

Für das 1:0 und 2:0 war Marc Marcel Sakdikun verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (1./41.). Beim ersten Treffer nach Vorarbeit von Mario Kvesa, beim zweiten nutzte der Youngstar einen Abstimmungsfehler der Garstner Hintermannschaft. Es waren so die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Für das 3:0 der BW Linz Amateure sorgte Tarik Alijagic, der in Minute 80 nach einem Stanglpass zur Stelle war. Ammar Sjekirica schraubte das Ergebnis in der 82. Minute nach einem Eckball mit dem 4:0 für die Gäste in die Höhe. Ein starker Auftritt ermöglichte den FC Blau-Weiß Linz Amateure am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SV Garsten.

Zahlen und Fakten

Nach 13 gespielten Runden gehen bereits 23 Punkte auf das Konto des SV Garsten und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. Nur zweimal gaben sich die Gastgeber bisher geschlagen. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte der SV Garsten deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist der SV Garsten in diesem Ranking auf.

Die BW Linz Amateure gehen mit nun 21 Zählern auf Platz vier in die Winterpause. Prunkstück der FC Blau-Weiß Linz Amateure ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 13 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Die BW Linz Amateure verbuchten insgesamt fünf Siege, sechs Remis und zwei Niederlagen. Die FC Blau-Weiß Linz Amateure sind seit drei Spielen unbezwungen.

Bezirksliga Ost: SV Garsten – FC Blau-Weiß Linz Amateure, 0:4 (0:2)

82 Ammar Sjekirica 0:4

80 Tarik Alijagic 0:3

41 Marc Marcel Sakdikun 0:2

1 Marc Marcel Sakdikun 0:1

