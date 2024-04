Mächtiges Ausrufezeichen nach verpatztem Start: SC Hörsching schießt sich in Kronstorf Frust von der Seele

Details Samstag, 30. März 2024 12:40

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich Kronstorf und Hörsching mit dem Endstand von 0:6. Der SC Hörsching setzte sich standesgemäß gegen den SC Kronstorf durch. Im Hinspiel hatte Hörsching einen knappen 1:0-Sieg eingefahren. Ein wenig überraschend war der Kantersieg des Tabellenführers dennoch, war man doch schwach mit zwei Niederlagen ins Frühjahr gestartet.

Hörsching macht früh alles klar

Der Tabellenführer erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der sechsten Minute in Person von Lukas Wahlmüller zur frühen Führung. Bereits in der 15. Minute erhöhte Lukas Oppolzer den Vorsprung der Gäste. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Ahmad Naqshbandy in der 18. Minute. Der Referee schickte kurz vor der Pause Patrick Mittermayr (Torwart) von Kronstorf aufgrund einer Torchancenverhinderung mit Rot zum Duschen (40.). Mit einer deutlichen Führung des SC Hörsching ging es in die Halbzeitpause. Für das 4:0 von Hörsching sorgte Denni Kapetanovic, der in Minute 65 zur Stelle war. Michael Eckerstorfer schraubte das Ergebnis in der 72. Minute mit dem 5:0 für den SC Hörsching in die Höhe. Der sechste Streich vom Tabellenführer war Daniel Kovarik vorbehalten (75.). Mit dem Spielende fuhren die Gäste einen Kantersieg ein.

Zahlen und Fakten

Kronstorf hat auch nach der Pleite die zwölfte Tabellenposition inne. Im Angriff der Heimmannschaft herrscht Flaute. Erst 17-mal brachte der SC Kronstorf den Ball im gegnerischen Tor unter. Kronstorf musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SC Kronstorf insgesamt auch nur fünf Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Der Zu-null-Sieg lässt dem SC Hörsching passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Mit beeindruckenden 36 Treffern stellt Hörsching den besten Angriff der Bezirksliga Ost. Die Saison des SC Hörsching verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zehn Siegen, einem Remis und nur fünf Niederlagen klar belegt.

Kronstorf kommt aktuell einfach nicht auf die Beine. In den letzten sieben Begegnungen wurde nicht ein Sieg verbucht, während Hörsching dagegen schon 31 Punkte auf dem Konto hat.

Am kommenden Freitag tritt der SC Kronstorf beim Ennser Sportklub an, während der SC Hörsching einen Tag später die SPV Kematen-Piberbach/Rohr empfängt.

Bezirksliga Ost: SC Kronstorf – SC Hörsching, 0:6 (0:3)

75 Daniel Kovarik 0:6

72 Michael Eckerstorfer 0:5

65 Denni Kapetanovic 0:4

18 Ahmad Naqshbandy 0:3

15 Lukas Oppolzer 0:2

6 Lukas Wahlmüller 0:1

