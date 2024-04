Siegtreffer in Minute 89: Union Bad Hall entscheidet wildes Topspiel für sich!

Details Sonntag, 31. März 2024 15:30

Am gestrigen Samstagnachmittag gastierte die Union Bad Hall beim SK Amateure Steyr. Die Steyrer konnten zum Frühjahrsauftakt mit zwei richtig guten Leistungen auf sich aufmerksam machen und schnupperten zwischenzeitlich auch an der Tabellenführung, fielen nach einem Dämpfer in der Vorwoche gegen Enns aber wieder zurück. Auch gegen die Kurstädter setzte es eine empfindliche Pleite für die Bytyci-Elf, verlor man aufgrund eines späten Gegentreffers mit 3:4.

Grillitsch-Doppelpack bei Schlagabtausch

Erwartet wurde in diesem Topspiel ein Schlagabtausch und den bekamen die Zuseher auch geboten. Beide Teams gingen mit offenem Visier voran, sodass Tore keineswegs Mangelware waren. Bereits in Minute neun vollstreckte Patrick Grillitisch nach Vorarbeit von Bernhard Reichl zum 1:0 aus Sicht der Gäste, die sichtlich unbeirrt inmitten des ersten Durchgangs binnen zwei Minuten gleich doppelt zurückschlugen. Erst egalisierte Mehmetemin Güngör nach einem langen Ball den Rückstand (26.), ehe Ex-Kurstädter Jetmir Rama per Kopf auf 2:1 stellte (28.). Die Hieblinger-Truppe war nun wieder am Zug und intensivierte die Bemühungen kurz vor dem Pausentee noch einmal – mit Erfolg. Grillitsch verwandelte nach einem Handspiel im Strafraum souverän vom Kreidepunkt (43.).

Bad Hall kämpft sich nach Rückstand erneut zurück

Kurz vor dem Seitenwechsel hätten die Bad Haller sogar noch in Führung gehen können, missten dies aber und wurden dafür wenige Minuten nach Wiederanpfiff bestraft. Die Steyrer konnten eine Unsortiertheit im Defensivverbund der Gäste nützen und Güngör schnürte seinen Doppelpack (49.). Vom zweiten Rückstand der Partie ließ man sich aber ebenso wenig aus der Ruhe bringen, zog weiter sein gewohntes Spiel auf und schlug zu den richtigen Zeitpunkten zu. Reichl konnte in Minute 62 in Szene gesetzt werden, sein Tempo ausspielen und zum 3:3 einnetzen. In der Schlussphase war die Partie dann auf Messers Schneide, beide Teams suchten nach Möglichkeiten – die Steyrer oftmals über lange Bälle, die Kurstädter über die Flügel. In der 89. Spielminute sollte die Partie dann ein glückliches Ende für die Union nehmen: Bei einem Gestochere im Strafraum konnte sich Christoph Setzer durchsetzen und seinen ersten Kampfmannschaftstreffer erzielen (89.).

Am nächsten Samstag reisen die Am. Steyr zur Union Neuhofen an der Krems, zeitgleich empfängt Bad Hall die Union Mitterkirchen.

Stimme zum Spiel

Mario Hieblinger (Trainer Union Bad Hall):

„Das war ein Spiel, welches du gewinnen musst wenn du vorne dabei bleiben willst. Das ist uns gelungen gegen eine gute Mannschaft und das mit Sicherheit nicht unverdient. Wir haben den Gegner immer wieder durch vermeidbare Fehler im Spiel gelassen, konnten aber auch unsere Chancen nützen."

Der Beste: Manuel Fellinger (LM)

Bezirksliga Ost: SK Amateure Steyr – Union Zorn Gestra Bad Hall, 3:4 (2:2)

89 Christoph Setzer 3:4

62 Bernhard Reichl 3:3

49 Mehmetemin Güngör 3:2

42 Patrick Grillitsch 2:2

28 Jetmir Rama 2:1

26 Mehmetemin Güngör 1:1

9 Patrick Grillitsch 0:1

