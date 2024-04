Union Ansfelden liefert erneut ab – Union Neuhofen geht zum vierten Mal in Serie leer aus

Details Sonntag, 31. März 2024 16:40

Am gestrigen Karsamstag trafen die Union Ansfelden und die Union Neuhofen aufeinander. Während die Ansfeldner im Frühjahr so richtig aufblühen und eine gute Leistung nach der anderen in Zählbares ummünzen, ist beim Aufsteiger nach wie vor Sand im Getriebe. Man geht bereits zum vierten Mal en suite leer aus, die Luft im Keller wird immer dünner. Und auch gegen die formstarken Ansfeldner setzte es eine Klatsche, verlor man mit 1:5.

Ansfelden dreht nach Ausgleich auf

Die Hausherren starteten traumhaft in die Partie und gingen bereits in Minute sieben in Führung: Ümit Nuredini fasste sich aus knapp 30 Metern ein Herz und hämmerte die Kugel in die Maschen. Sonderlich lange hielt die Führung aber nicht: Nur acht Minuten später konnte Fatlum Emruli in Szene gesetzt werden, der Neuhofner Angreifer nahm sich die Kugel gekonnt an und vollendete mit einem platzierten Schuss ins lange Eck. Es entwickelte sich ein munteres Hin und Her, wobei die Hausherren deutlich konkreter und zielstrebiger im vorderen Drittel waren und so die Partie relativ schnell entschieden. Erst stellte Dejan Javorovic mit einem Abschluss von der Strafraumgrenze die Führung wieder her (25.) ehe in den Minuten 31 bzw. 37 Ibrahim Asani und Metehan Tümkaya jeweils nach schönem Kombinationsspiel für die Vorentscheidung sorgten.

Nuredini scheitert vom Punkt

Nach dem Seitenwechsel schienen sich die Ansfeldner zunehmend auf der komfortablen Führung auszuruhen und überließen den Gästen die Kugel, während man sich nun vorwiegend auf die Aufgaben in der Defensive fokussierte. Die Eder-Truppe konnte daraus aber kein Kapital schlagen, hatte zudem Glück, dass Ümit Nuredini in Minute 65 vom Kreidepunkt am Querbalken scheiterte. In den Schlussminuten klappte es dann doch mit dem fünften Streich – Rico Paleta markierte in Minute 94 den 5:1-Endstand.

Am kommenden Samstag trifft die Union Ansfelden auf die ASKÖ Doppl-Hart 74, Neuhofen spielt am selben Tag gegen die SK Amateure Steyr.

Stimme zum Spiel

Mario Farthofer (Sportlicher Leiter Union Ansfelden):

„Der Sieg war nie gefährdet, wir haben ziemlich dominiert. Wir sind froh, dass wir gewonnen haben. Man hat gemerkt, dass Neuhofen alles aus sich herausholen möchte, aber zu wenig auf den Platz gebracht hat."

Der Beste: Dejan Javorovic (ZOM)

Bezirksliga Ost: Union HAKAKÜCHE Ansfelden – Union Neuhofen an der Krems, 5:1 (4:1)

94 Rico Paleta 5:1

37 Metehan Tümkaya 4:1

31 Ibrahim Asani 3:1

25 Dejan Javorovic 2:1

15 Fatlum Emruli 1:1

7 Ümit Nuredini 1:0

