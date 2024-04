Schützenfest beim Topspiel-Kracher: Union Bad Hall und Mitterkirchen feuern Offensivfeuerwerk ab!

Details Samstag, 06. April 2024 20:57

Im Spiel der Union Bad Hall gegen die Union Mitterkirchen gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 4:4. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Im Hinspiel hatte Bad Hall einen 1:0-Sieg für sich verbucht.

Später Miedler-Treffer bringt Hausherren versöhnliches Ende

Ein Doppelpack brachte die Gastgeber in eine komfortable Position: Bernhard Reichl konnte seine bestechliche Schnelligkeit gleich doppelt ausspielen und war gleich zweimal zur Stelle (3./16.). Vor etwa 300 Besuchern gelang Paul Haslinger in der 27. Minute dann der Anschlusstreffer zum 1:2 für die Union Mitterkirchen. Stefan Graf nutzte die Chance für den Gast und beförderte noch vor der Pause in der 36. Minute das Leder zum 2:2 ins Netz. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Christoph Setzer, der in der Vorwoche für den späten Bad Haller Siegtreffer verantwortlich war, brachte der Union Zorn Gestra Bad Hall nach 49 Minuten die 3:2-Führung. In der 57. Minute war Graf erneut mit dem Ausgleich zum 3:3 zur Stelle – damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Eine Minute später ging Mitterkirchen durch den dritten Treffer von Stefan Graf in Führung. Die Union Mitterkirchen schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. In der Nachspielzeit (95.) traf der eingewechselte Julian Miedler zum Ausgleich für die Union Bad Hall. Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich Bad Hall und Mitterkirchen mit einem Unentschieden.

Zahlen und Fakten

Die Angriffsreihe der Union Zorn Gestra Bad Hall lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 37 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Acht Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat die Union Bad Hall derzeit auf dem Konto.

Neun Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat die Union Mitterkirchen momentan auf dem Konto.

Mit diesem Unentschieden verpasste die Union Mitterkirchen die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält Mitterkirchen den dritten Platz. Bad Hall ist nun seit fünf Spielen, Mitterkirchen seit acht Partien unbesiegt.

Die Union Zorn Gestra Bad Hall tritt kommenden Freitag, um 20:00 Uhr, beim SC Kronstorf an. Einen Tag später empfängt die Union Mitterkirchen die SK Amateure Steyr.

Bezirksliga Ost: Union Zorn Gestra Bad Hall – Union Mitterkirchen, 4:4 (2:2)

95 Julian Miedler 4:4

72 Stefan Graf 3:4

57 Stefan Graf 3:3

49 Christoph Setzer 3:2

36 Stefan Graf 2:2

27 Paul Haslinger 2:1

16 Bernhard Reichl 2:0

3 Bernhard Reichl 1:0

Details

