Joker sticht spät: SC Hörsching fährt gegen formstarke Kematner nächsten vollen Erfolg ein

Nach einem durchwachsenen Herbst war die SPV Kematen-Piberbach/Rohr bärenstark in die Rückrunde gestartet und feierte in den ersten drei Partien – ohne ein Gegentor zu bekommen – drei Siege. Beim heutigen Kontrahenten der Hintersteiner-Truppe, Ligaprimus SC Hörsching, war in den ersten beiden Runden hingegen etwas Sand im Getriebe, musste man zwei Niederlagen einstecken und konnte sich erst in der Vorwoche gegen den SC Kronstorf rehabilitieren, um die Tabellenführung nicht aus der Hand zu geben. Gegen eine couragiert auftretende SPV strich die Feigl-Elf dann den nächsten Dreier ein, siegte man vor heimischer Kulisse knapp mit 2:1.

Eckerstorfer bringt Hausherren vom Punkt in Führung

In den ersten Spielminuten rissen die Hörschinger umgehend das Kommando an sich und verbuchten in der Anfangsphase etwas mehr Spielanteile. Die Gäste brauchten ein wenig Anlaufzeit, um sich auf auswärtigem Terrain zu akklimatisieren, was sich auch rächte. In Minute 15 durchbrach Samuel Diesenreither den Abwehrriegel der Kematner und konnte im Strafraum nur durch ein Foul gestoppt werden – Michael Eckerstorfer verwandelte den folgenden Strafstoß eiskalt vom Kreidepunkt. Der Gegentreffer fungierte als eine Art Weckruf für die SPV, in der Folgephase wusste man immer besser dagegenzuhalten und hielt einen in den Anfangsminuten hellwachen Gegner nun gut in Schach. Dies resultierte darin, dass sich die beiden Teams über weite Strecken des ersten Durchgangs neutralisierten, Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware.

Gumplmayr gleicht aus – Fairplay-Aktion verhindert Elfmeter

Nach dem Seitenwechsel änderte sich vorerst nicht viel an der Spielcharakteristik. Es war nach wie vor ein umkämpftes Fußballspiel, welches sich zum Leidwesen der Zuseher vorwiegend im Mittelfeld abspielte – Torraumszenen waren sowohl beim Tabellenführer, als auch bei den formstarken Kematnern Mangelware. Etwas Brisanz kam in gewissen vereinzelten Situationen dann aber doch in die Partie: In Minute 63 gelangte Rene Gumplmayr am Strafraumrand an die Kugel und bugsierte das Spielgerät eiskalt in die Maschen – so schnell kanns gehen, Ausgleich. Dabei blieb es aber auch nicht. Knapp zehn Minuten vor Schluss war Daniel Kovarik, erst zwei Minuten am Feld, nach einem Freistoß zur Stelle und köpfte die Hörschinger wieder zur Führung (82.). Einen großen Aufreger hatte eine so chancenarme Partie letztendlich dann doch noch zu bieten: In Minute 96 zeigte Schiedsrichter Robert Daniel nach einem Foul im Hörschinger Strafraum auf den Punkt, was für einen großen Aufreger sorgte. Der Schiedsrichterassistent hatte beim ausschlaggebenden Angriff erst die Fahne gehoben und dann wieder gesenkt, nach Protesten der Hörschinger besprach Daniel dies mit dem Assistenten, der direkt zugab, dass eine Abseitsstellung vorlag.

Am nächsten Samstag reist Hörsching zum SV Garsten, zeitgleich empfängt Kematen-Pib./Rohr den Ennser Sportklub.

Stimme zum Spiel

Arnold Holzleithner (Sportlicher Leiter SC Hörsching):

„Das waren wichtige drei Punkte für uns, weil die anderen Mannschaften alle für uns gespielt haben. Die Vorderen haben alle Unentschieden gespielt, das hat den Sieg noch wichtiger gemacht."

Die Besten: Pauschallob bzw. Daniel Kovarik (ST, Hörsching)

Bezirksliga Ost: SC Hörsching – SPV Kematen-Piberbach/Rohr, 2:1 (1:0)

82 Daniel Kovarik 2:1

63 Rene Gumplmayr 1:1

15 Michael Eckerstorfer 1:0

