Wilder Schlagabtausch: SV Garsten übernimmt vorläufig dank Sieg in Enns Tabellenspitze!

Der Ennser Sportklub und der SV Garsten lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Die über weite Strecken der Saison auf Platz zwei rangierende Ibser-Truppe wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Mit dem Dreier im Gepäck übernahm man so vorzeitig den Platz an der Sonne – ein Sieg der BW Linz Amateure heute im Topspiel gegen Hörsching würde das Meisterrennen so ordentlich in Schwung bringen.

Garsten trifft, Enns antwortet

Für den Führungstreffer des Tabellenprimus zeichnete Stefan Thallinger nach einem gescheiterten Klärversuch eines Ennser Abwehrspielers verantwortlich (23.). Den Freudenjubel des SV Garsten machte Ivan Grgic zunichte, als er kurz darauf sehenswert mit einem schönen Direktschuss den Ausgleich besorgte (27.):

Und da ist schon der Ausgleich, und was für einer!! Flanke vermeintlich geklärt und die Nr. 19 knallt den Ball per Halb-Volley scharf und flach ins lange Eck! Rudi Voeller auf Wish bestellt, Ticker-Reporter

Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. In der 57. Minute brachte Robert Kastner ebenso mit einem schönen Volley die Garstner wieder in Front. Auch diesmal ließ die Antwort nicht lange auf sich warten, war Grgic nur acht Minuten später per Kopf mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss der eigentliche Außenverteidiger bereits seinen zweiten Tagestreffer! Durchsetzungsstark zeigte sich der SV Garsten, als Paul Josef Weber (67.) und Patrick Aselwimmer (71.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen und Enns via Doppelschlag schockten. Muhamed Orascanin verkürzte für den Ennser Sportklub später in der 81. Minute auf 3:4. Schließlich strich der SV Garsten die Optimalausbeute gegen die Heimmannschaft ein.

Zahlen und Fakten

Trotz der Niederlage belegt Enns weiterhin den zehnten Tabellenplatz. Der Ennser Sportklub verbuchte insgesamt sieben Siege, vier Remis und acht Niederlagen. Die Situation bei Enns bleibt angespannt. Gegen den SV Garsten kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Die errungenen drei Zähler gingen für den SV Garsten einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Die Angriffsreihe des SV Garsten lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 41 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Der SV Garsten weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, sechs Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der SV Garsten seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Der Ennser Sportklub tritt am kommenden Samstag bei den FC Blau-Weiß Linz Amateure an, der SV Garsten empfängt am selben Tag die Union Zorn Gestra Bad Hall.

Bezirksliga Ost: Ennser Sportklub – SV Garsten, 3:4 (1:1)

81 Muhamed Orascanin 3:4

71 Patrick Aselwimmer 2:4

67 Paul Josef Weber 2:3

65 Ivan Grgic 2:2

57 Robert Kastner 1:2

27 Ivan Grgic 1:1

23 Stefan Thallinger 0:1

