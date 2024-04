Aufregendes Derby der Formstarken: SPV Kematen/Rohr gerät in Bad Hall unter die Räder

Details Sonntag, 21. April 2024 11:20

Das gestrige Aufeinandertreffen zwischen der Union Bad Hall und der SPV Kematen-Piberbach/Rohr wird nicht nur als prestigeträchtiges Nachbarschaftsduell angesehen, sondern aufgrund der bisherigen Leistungen der beiden Teams im Frühjahr als absolutes Topspiel – Erster gegen Zweiter in der Rückrundentabelle oder "Derby of Friendship", wie es die beiden Fanclubs der Kontrahenten nennen. Die Partie hatte auch alles zu bieten was man sich als Zuschauer wünscht, die Tore sollten aber nur den Kurstädtern gelingen, fertigte die Truppe von Mario Hieblinger entgegen des großteils ausgeglichenen Spielverlaufs die Gäste mit 6:1 ab.

Umstrittener Strafstoß: Bobar bringt Hausherren in Führung

Die Witterung war suboptimal, die Platzverhältnisse dafür völlig in Ordnung und das Spiel von Minute eins an reich an Höhepunkten: Der erste Warnschuss kam in der ersten Aktion von Kematens Dominik Neudorfer, der aus knapp 20 Metern nur knapp verzog. Die Kurstädter, diesmal ohne Unterschiedsspieler Patrick Grillitsch, liefen in dieser Anfangsphase hoch an und erarbeiteten sich nach zwei fatalen Ballverlusten des Gegners gleich zwei, drei gute Chancen – sowohl Bernhard Reichl, als auch Manuel Fellinger und Marcel Wolflehner konnte diese aber am Ende nicht nützen. Der Knackpunkt in dieser sehr munteren Anfangsphase folgte dann in Minute 26: Thomas Lederhilger brachte Bad Halls Dominik Kornhuber im Strafraum zu Fall, Schiedsrichter Roman Smolinski zeigte umgehend auf den Punkt – ein Umstand, der doch für Verwunderung und Wut bei den Gästen sorgte, weil Kornhuber ziemlich leicht gefallen war und die Entscheidung nicht ganz zu Smolinskis bisher harter Linie passte. Dejan Bobar trat folglich an und versenkte souverän ins linke Kreuzeck – die zu diesem Zeitpunkt verdiente Führung für die Gastgeber.

Kematen schnuppert an Ausgleich – Herbst verhindert Schlimmeres

Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte legten die Gäste dann noch einen Zahn zu, waren immer wieder über Standardsituationen gefährlich und fanden in Person von Jakob Hörtenhuber auch die Chance auf den Ausgleich vor: Nach einem traumhaften Seitenwechsel von Erolind Gashi umkurvte Hörtenhuber Bad Hall Keeper Julian Lechner, brachte die Kugel aber aus spitzem Winkel nicht aufs Tor. Kurz vor dem Pausenpfiff gab es dann noch einmal Elfmeteralarm, diesmal im Strafraum der Hausherren – Smolinski winkte ab und ließ weiterlaufen, postwendend hatte Wolflehner das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber an Stefan Herbst. Nach dem Seitenwechsel dann vorerst ein ähnliches Bild. Knapp 300 Zuseher sahen bei widrigen Wetterverhältnissen ein tolles Fußballspiel und in Minute 57 den nächsten Bad Haller Treffer: Freistoß auf der Mittelauflage, Reichl führte schnell aus und schickte den abseitsverdächtigen Paul Weiermayr in die Tiefe, der legte quer auf den mitgelaufenen Miklos Micsinai und der ungarische Legionär spitzelte das Leder an Herbst vorbei zum 2:0.

Bad Haller Konterexpress schraubt Ergebnis in schwindelerregende Höhe

Nur wenige Augenblicke später der nächste unglückliche Moment für die Hintersteiner-Truppe. Nach einer Flanke von Gashi knallte Rene Gumplmayr das Spielgerät an Lechner vorbei, Rene Wolflehner kratzte den Ball aber noch von der Linie, in einer darauffolgenden Slapstick-Aktion gab es dann ein recht klares, aber scheinbar aus Sicht des Schiedsrichters nicht strafbares Handspiel eines heimischen Verteidigers. Kurz darauf folgte durch den eingewechselten Denis Dobretsberger bei einem Gestochere im Strafraum der Anschlusstreffer (66.), ehe zwei Minuten später Weiermayr nach starker Reichl-Vorarbeit überlegt auf 3:1 stellte. Die Schlussphase ist dann eigentlich schnell erzählt: Die Gäste waren unter Zugzwang, übernahmen so die Kontrolle und spielten mutig nach vorne – eine gnadenlose Bad Haller Truppe konnte sich dies zu Nutze machen und fuhr indes einen Bilderbuch-Konter nach dem anderen. Weiermayr nach erneutem Reichl-Assist (75.) und Reichl höchst-persönlich (82./84.) schraubten das Endergebnis in den Schlussminuten ins Unermessliche.

Die Union Zorn Gestra Bad Hall tritt am kommenden Samstag beim SV Garsten an, Kematen/Rohr empfängt am selben Tag die SK Amateure Steyr.

Stimme zum Spiel

Mario Hieblinger (Trainer Union Bad Hall):

„Das Ergebnis ist recht hoch ausgefallen, 6:1 spiegelt den Spielverlauf nicht wider. Es war eine lange Zeit eng, der Sieg ist am Ende aber hochverdient. Wir waren mit Sicherheit die aktivere Mannschaft, das war ganz wichtig um weiter vorne dabei zu sein."

Die Besten: Paul Weiermayr (ZOM, Bad Hall), Bernhard Reichl (ST, Bad Hall)

Bezirksliga Ost: Union Zorn Gestra Bad Hall – SPV Kematen-Piberbach/Rohr, 6:1 (1:0)

84 Bernhard Reichl 6:1

82 Bernhard Reichl 5:1

75 Paul Weiermayer 4:1

68 Paul Weiermayer 3:1

66 Denis Dobretsberger 2:1

57 Miklos Micsinai 2:0

26 Dejan Bobar 1:0

