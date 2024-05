Nach überraschendem Trainerwechsel: SC Hörsching siegt in St. Valentin und bleibt vorne dran!

Details Sonntag, 12. Mai 2024 19:12

Am gestrigen Sonntagnachmittag gastierte der SC Hörsching beim SC St. Valentin. In einer historischen Aufstiegssaison hatten die Hörschinger lange die Pole-Position inne um direkt in die Landesliga durchzumaschieren, gaben im Frühjahr aber einige Punkte ab und letztlich auch den einst komfortablen Vorsprung. Nach einem knappen Sieg an der niederösterreichischen Grenze ist man aber nach wie vor im Rennen und nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Garsten. Dies gelang mit einem neuen starken Mann an der Seitenlinie: In der Vorwoche hatte man sich von Chefcoach Dominik Feigl getrennt, Dragan Javorovic, Inhaber einer UEFA-B-Lizenz, zieht in den letzten Runden beim Tabellenzweiten sowohl am Spielfeld, als auch als Übungsleiter die Fäden.

Spielbeginn mit Gästedominanz

Die Gäste aus Hörsching starteten energisch in die Partie und machten von Beginn an Druck. Bereits in Minute acht hätte man dann vom Kreidepunkt in Führung gehen können – Michael Eckerstorfer scheiterte aber an Christoph Wagner-Binder. Wenige Minuten später verpasste man erneut um Haaresbreite die Führung, Lukas Wahlmüller knallte das Spielgerät ans Aluminium. Das aggressive Spiel zahlte sich in der 20. Minute aus, als Eric Hellrigl nach einer Ecke und einem sehenswerten Spielzug den Ball zum 0:1 im Netz der St. Valentiner versenkte. Der frühe Rückstand zeigte Wirkung bei den Gastgebern, die trotz einiger Bemühungen und einer knappen Chance in der 24. Minute nicht wirklich ins Spiel zurückfanden.

Anschlusstreffer kommt zu spät

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste. Hörsching war spielbestimmend und nutzte jede Gelegenheit, um die Defensive der St. Valentiner herauszufordern. Eine dieser Gelegenheiten führte in der 64. Minute zu einem weiteren Tor für die Gäste. Eckerstorfer, der mit einem traumhaften Heber den Torhüter der Heimelf überwand, baute die Führung auf 0:2 aus. Dieses Tor schien die Vorentscheidung zu sein, doch St. Valentin gab nicht auf. Ein Elfmeter in der 86. Minute, verursacht durch einen unglücklichen Einsatz des Hörschinger Torhüters, gab den St. Valentiner neue Hoffnung. Thomas Schlager verwandelte sicher zum 1:2 und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel. So kam in den Schlussminuten noch einmal Hektik auf, zu großen Chancen kam der SC St. Valentin aber nicht mehr, sodass die Hörschinger mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antraten.

Stimme zum Spiel

Arnold Holzleithner (Sportlicher Leiter SC Hörsching):

„Wir hatten in der Runde einen Trainerwechsel, weil unser Trainer verkündet hat, dass er ab Sommer nicht mehr zur Verfügung steht – da haben wir uns sofort gemeinsam auf eine Trennung geeinigt, weil es in den letzten Runden auch nicht so super gelaufen ist. Dragan Javorovic ist jetzt in den letzten fünf Runden Spielertrainer und hat die Mannschaft gut eingestellt, man hat auf jeden Fall eine Reaktion gemerkt. Das ist in diesem Spiel auch gut gelungen."

Die Besten: Pauschallob SC Hörsching

Bezirksliga Ost: St. Valentin : Hörsching - 1:2 (0:1)

86 Thomas Schlager 1:2

64 Michael Eckerstorfer 0:2

20 Eric Hellrigl 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.