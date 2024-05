Siegesserie gerissen, Anschluss verpasst! Amateure Steyr unterliegen BW-Linz Amateuren knapp

Details Montag, 13. Mai 2024 17:16

Ein packendes Fußballspiel fand am Sonntagnachmittag in der 22. Runde der Bezirksliga Ost statt, als die BW Linz Amateure einen knappen 2:1-Sieg gegen die SK Amateure Steyr erzielten. Die Begegnung war geprägt von intensiven Momenten und einer dramatischen Wendung in den letzten Spielminuten, die den Fans im Stadion einen unvergesslichen Nachmittag bescherten.

Ausgeglichener Beginn und Steyrs Führungstreffer

Der Anpfiff zum Spiel erfolgte pünktlich und die erste Halbzeit begann mit einem offenen Schlagabtausch beider Teams. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten, darunter ein gefährlicher Freistoß von BW Linz in der 14. Minute und ein knapper Schuss von Mehmetemin Güngör für die Blau-Weißen drei Minuten später, blieben Tore zunächst aus. Die Fans sahen sich einer Phase des Abtastens gegenüber, in der beide Mannschaften um die Kontrolle im Mittelfeld kämpften. Die Blau-Weißen zeigten sich zwar etwas dominanter, konnten jedoch ihre Überlegenheit nicht in Zählbares ummünzen und ließen in der 30. Minute sogar eine hundertprozentige Chance ungenutzt.

Die entscheidende Szene der ersten Halbzeit ereignete sich in der letzten Minute vor der Pause. Mehmetemin Güngör von den Steyrern nutzte eine brillante Einzelaktion, um mit einem präzisen Schuss von 20 Metern die Führung für die Gäste zu erzielen. Dieser Treffer kurz vor dem Halbzeitpfiff setzte die Blau-Weißen unter Druck und sorgte für Jubel bei den mitgereisten Fans der Amateure Steyr.

Die Wende in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause kamen die Blau-Weißen mit erneuertem Elan aufs Feld. Schon in der 48. Minute konnte Mario Kvesa das Ruder herumreißen und den Ausgleichstreffer erzielen. Diese frühe zweite Halbzeitaktion gab den Hausherren sichtlich Auftrieb und das Spiel wurde zunehmend von den Linzern dominiert. Obwohl SK Amateure Steyr in der 74. Minute noch eine gefährliche Ecke herausholte, blieb es bei vereinzelten Aktionen ohne ernsthafte Bedrohung für das Tor der Blau-Weißen.

Der Wendepunkt des Spiels kam schließlich in der 75. Minute, als Elias Altmüller für die BW Linz Amateure zum entscheidenden 2:1 traf. Nach einem intensiven Schlagabtausch und zunehmendem Druck der Heimmannschaft war es Elias Altmüller, der die Führung und letztlich auch den Sieg sicherte. Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von der Verteidigung dieser knappen Führung durch die Blau-Weißen, die erfolgreich jegliche Bemühungen der Steyrer abwehrten.

Das Spiel endete nach vier Minuten Nachspielzeit mit einem 2:1-Heimsieg für die BW Linz Amateure. Dieser Erfolg stärkt ihre Position in der Tabelle der Bezirksliga Ost und sorgt für enttäuschte Gesichter bei den Amateuren aus Steyr, die das Spielfeld nach einem harten Kampf mit leeren Händen verlassen mussten.

Bezirksliga Ost: BW Linz Amateure : Am. Steyr - 2:1 (0:1)

75 Elias Altmüller 2:1

48 Mario Kvesa 1:1

45 Mehmetemin Güngör 0:1

