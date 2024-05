Unglaublich! Garsten spielt in Kronstorf unentschieden und gibt Hörsching Steilvorlage!

Details Samstag, 18. Mai 2024 17:05

In einem wahren Fußball-Krimi trennten sich der SC Kronstorf und SV Garsten mit einem 4:4-Unentschieden. Die Partie der 23. Runde in der Bezirksliga Ost (OÖ) bot eine Achterbahn der Emotionen, acht Tore und eine dramatische Schlussphase, die die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem hielt. In der konnten die Garstner einer mittelgroßen Katastrophe noch entwischen, muss man aber dennoch auf Schützenhilfe der Leondinger hoffen, um nicht erneut entthront zu werden.

Ein turbulenter Start und eine torreiche erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als Stefan Thallinger von Garsten bereits in der dritten Minute mit einem spektakulären Freistoß die Gäste in Führung brachte. Doch die Antwort des SC Kronstorf ließ nicht lange auf sich warten. Nur sechs Minuten später glich Jonas Kreindl zum 1:1 aus, nachdem er den Abpraller eines gehaltenen Schusses verwertete. In der elften Minute drehte Kronstorf das Spiel, Wahid Ahmadi vollendete eine perfekte Flanke des Kapitäns zum 2:1. Der SC setzte nach und baute die Führung weiter aus. Karim Keik traf in der 24. Minute zum 3:1, und Philip Schibani köpfte in der 31. Minute das 4:1. Kurz vor der Halbzeitpause verkürzte Julian Tischler für Garsten zum 4:2, was neue Hoffnung bei den Gästen weckte.

Dramatische Schlussphasen und ein kämpferisches Comeback

Nach der Halbzeit erhöhte Garsten den Druck, und die Anspannung auf dem Platz war deutlich spürbar. Die Garstner konzentrierten sich auf den Angriff, während Kronstorf versuchte, das Ergebnis zu verteidigen. In der 53. Minute gelang Stefan Thallinger der Anschlusstreffer zum 4:3, und plötzlich war das Spiel wieder offen. Trotz einiger Chancen für beide Seiten blieb es lange beim 4:3. In der 84. Minute erhielt Isai Himmelbauer von Kronstorf die Gelb-Rote Karte, was die Heimmannschaft weiter schwächte. Kurz vor Schluss, in der 88. Minute, erzielte Marco Krönigsberger nach einer Flanke von Bogner den Ausgleich zum 4:4. In der letzten Aktion des Spiels traf ein Freistoß von Thallinger noch die Stange, und kurz darauf pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab.

Die Partie endete mit einem gerechten Unentschieden, aber sowohl die Kronstorfer als auch die Garstner dürften das Ergebnis mit gemischten Gefühlen betrachten. Für die Gastgeber waren es zwei verlorene Punkte nach einer Drei-Tore-Führung, während Garsten sich über den erkämpften Punkt freuen konnte, auch wenn mehr drin gewesen wäre. Ein dramatischer Fußballabend in Kronstorf, der den Fans sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Bezirksliga Ost: Kronstorf : SV Garsten - 4:4 (4:2)

88 Marco Krönigsberger 4:4

53 Stefan Thallinger 4:3

43 Julian Tischler 4:2

31 Philip Schibani 4:1

24 Karim Keik 3:1

11 Wahid Ahmadi 2:1

9 Jonas Kreindl 1:1

3 Stefan Thallinger 0:1

