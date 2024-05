Deutlicher Derbysieg: Kematen-Piberbach/Rohr bezwingt Union Neuhofen mit 0:5

Details Samstag, 18. Mai 2024 17:24

In einem mit Spannung erwarteten Derby der 23. Runde in der Bezirksliga Ost ließ die SPV Kematen-Piberbach/Rohr keinen Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen und besiegte Union Neuhofen an der Krems eindrucksvoll mit 0:5. Trotz fehlender Torchancen in der ersten Halbzeit zeigte Kematen eine Effizienz, die im Endergebnis klar zum Ausdruck kam. In Durchgang zwei wurde man dann erst richtig konkret und schoss chancenlose Neuhofner ab.

Schneider bringt Kematen in Führung

Das Spiel begann mit hohem Engagement auf beiden Seiten. Die Anfangsphase war geprägt von langen Bällen beider Teams, das Spiel plätscherte so in den ersten Minuten ohne richtige Torchancen vor sich hin. Am nähesten kamen die Hausherren dem Führungstreffer direkt zu Beginn der Partie, als Fatlum Emruli auf die Reise geschickt werden konnte, im Laufduell aber gegen einen heroisch-grätschenden Dominik Landerl den Kürzeren zog und am Abschluss gehindert werden konnte. Gegen Ende der ersten Hälfte wurde die Hintersteiner-Truppe, die über weite Strecken der ersten 45 Minuten mehr Spielanteile verbuchte, dann erst richtig konkret: Nachdem Jakob Hörtenhuber aus aussichtsreicher Position es knapp verpasste, die Führung herbeizuführen, war es in Minute 38 Julian Schneider, der nach einem geblockten Schuss von Thomas Lederhilger zum Abschluss kam und eiskalt auf 1:0 stellte.

Brutale Effizienz: Kematen überrollt Neuhofen

Nach dem Seitenwechsel dauerte es dann nicht lange, bis die SPV zum zweiten Mal an diesem Tag jubeln durfte. Nach einem Freistoß von Dominik Neudorfer verlängerte ein Neuhofner das Spielgerät an die Latte, worauf Jakob Karan aus kurzer Distanz ins leere Tor köpfen konnte (48.). Ein rassiger Derbyfight ging so weiter, in Minute 66 sah Neuhofens Jakob Packy für ein Foul an SPV-Keeper Stefan Herbst dann die Ampelkarte, infolgedessen zerfielen die Hausherren völlig. Knapp sieben Minuten später konnte sich der eingewechselte Erolind Gashi im 1-gegen-1 am Flügel durchsetzen, den darauffolgenden Stanglpass verwertete Rene Gumplmayr souverän zum 3:0. Wiederum drei Spielminuten später war dann Landerl nach einer Lederhilger-Ecke mit dem Kopf zur Stelle, ehe in Minute 92 auch Gumplmayr nach einer Maßflanke von Denis Dobretsberger noch einmal zuschlug und die Feierlichkeiten für ein erfolgreiches Derby einläutete.

Stimme zum Spiel

Andreas Hintersteiner (Trainer SPV Kematen-Piberbach/Rohr):

„Grundsätzlich war das aufgrund der Torchancen und des Spielverlaufs ein verdienter Sieg. Wir haben uns am Anfang ein wenig schwer getan, weil der Gegner sehr tief gestanden ist. Der Dosenöffner war das 1:0 von Julian Schneider, in der zweiten Halbzeit war es dann ein Spiel auf ein Tor. Das war ein verdienter Sieg und eine super Leistung von der Mannschaft gestern."

Die Besten SPV Kematen/Rohr: Rene Gumplmayr (ST), Julian Schneider (ZOM), Thomas Lederhilger (LF)

Bezirksliga Ost: Neuhofen : Kematen/Rohr - 0:5 (0:1)

92 Rene Gumplmayr 0:5

76 Dominik Landerl 0:4

73 Rene Gumplmayr 0:3

48 Jakob Konstantin Karan 0:2

40 Julian Schneider 0:1

