Nächster Turnaround im Meisterrennen: SC Hörsching übernimmt nach Garstens Fauxpas wieder Tabellenführung

Nachdem der SV Garsten am Freitagabend mit Ach und Krach nur einen Punkt beim SC Kronstorf in einer torreichen Partie entführen konnte (zum Spielbericht), war einen Tag später der SC Hörsching am Zug und hatte die Chance, bei einem Sieg gegen Nachzügler Union Leonding die Tabellenspitze erneut zu übernehmen. Die Truppe von Neo-Spielertrainer Dragan Javorovic nutzte diese Chance auch, setzte sich gegen ambitionierte Leondinger durch und steht drei Runden vor Schluss wieder am Gipfel der Bezirksliga Ost.

Captain Eckerstorfer bringt Hörsching in Front

Die Anfangsphase gestaltete sich noch sehr verhalten, tasteten sich die beiden Kontrahenten zu Beginn erst ab. Trotz der in Anbetracht der Tabelle recht eindeutigen Ausgangslage – die Leondinger haben den Klassenerhalt zwar so gut wie in der Tasche und so gut wie keine Chance auf eine Rangverbesserung – gestaltete sich die Partie relativ ausgeglichen, wobei die Hörschinger in Durchgang eins etwas mehr Spielanteile für sich beanspruchen konnten. Chancen waren so lange Mangelware, bis kurz vor der Pause der SC die Bemühungen intensivieren konnte und sich in einer Druckphase einen Elfmeter erarbeiten konnte. Nach einem Stanglpass wurde Lukas Wahlmüller im Strafraum gelegt, Michael Eckerstorfer übernahm die Verantwortung und bugsierte das Leder ins Netz (40.).

Kurioser Ausschluss: Leonding bremst sich in starker Phase selbst

Nach dem Seitenwechsel änderte sich vorerst nicht viel an der Spielcharakteristik, bis nach einer knappen Viertelstunde die Leondinger immer besser ins Spielgeschehen eintauchen konnten und das Zepter an sich rissen. Man verpasste es in dieser Phase des Spiels auch haarscharf auszugleichen, bei einem gut-angetragenen Distanzschuss aus knapp 30 Metern traf Julian Öllinger nur das Aluminium. Hörsching-Keeper Manuel Ortner hatte in diesen Momenten alle Hände voll zu tun und hielt den Aufstiegsaspiranten im Spiel, bis ein verrückter Ausschluss die Gäste bremste: Freistoß für Leonding, Ball gesperrt – Ademir Serdarevic führte kurzerhand trotzdem vor der Freigabe des Schiedsrichters aus und sah dafür die zweite gelbe Karte (74.). In den Schlussminuten versuchte die Kiesenebner-Truppe zwar nochmal offensiver-ausgerichtet zurückzukommen, gelingen sollte dies aber nicht. In Minute 81 köpfte der eingewechselte Denni Kapetanovic nach einem Lattenschuss von Dragan Javorovic zum 2:0 und sorgte für die Vorentscheidung.

Stimme zum Spiel

Dragan Javorovic (Spielertrainer SC Hörsching):

„Das war eine schwierige, ausgeglichene Partie. Wir hatten zwar mehr Ballbesitz, Leonding hat es aber defensiv vor allem sehr gut gemacht. Das 1:0 war dann definitiv entscheidend, wir haben es dann am Schluss über unsere Konterchancen auch souverän runtergespielt und verdient gewonnen."

Die Besten SC Hörsching: Manuel Ortner (TW), David Wiesinger (IV)

Bezirksliga Ost: SC Hörsching : Union Leonding - 2:0 (1:0)

81 Denni Kapetanovic 2:0

40 Michael Eckerstorfer 1:0

