Union Ansfelden triumphiert über SC Kronstorf mit 4:1

Details Freitag, 31. Mai 2024 22:44

In einem packenden Duell der Bezirksliga Ost setzte sich Union Ansfelden am Freitagabend souverän mit 4:1 gegen den SC Kronstorf durch. Trotz eines ausgeglichenen Halbzeitstands konnten die Gäste in der zweiten Hälfte das Spiel klar für sich entscheiden. Die Tore für die Ansfeldner erzielten Dejan Javorovic, Ümit Nuredini (zweimal) und Asmir Sisic. Auf Seiten der Kronstorfer war Wahid Ahmadi erfolgreich.

Frühes Tor und schnelle Antwort

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als Union Ansfelden bereits in der ersten Spielminute in Führung ging. Dejan Javorovic nutzte eine Unachtsamkeit der Kronstorfer Defensive und brachte sein Team mit 1:0 in Front. Die Gastgeber ließen sich jedoch nicht lange bitten und kamen bereits in der 14. Minute zum Ausgleich. Wahid Ahmadi verwertete einen präzisen Pass über die Abwehrkette der Ansfeldner und schob den Ball zum 1:1 ins Netz.

In der Folge entwickelte sich ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, wobei keine der Mannschaften bis zur Halbzeit weitere Treffer erzielen konnte. Beide Teams gingen mit dem 1:1 in die Pause, was auf eine spannende zweite Hälfte hindeutete.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel übernahm Union Ansfelden zunehmend die Kontrolle über das Spielgeschehen. In der 61. Minute nutzte Ümit Nuredini eine Unsicherheit in der Abwehr des SC Kronstorf eiskalt aus. Der Außenverteidiger der Gastgeber schlug ein Luftloch, woraufhin Nuredini allein vor dem Tor stand und den Innenverteidiger gekonnt ausspielte, um den Ball ins kurze Eck zu schieben. Union Ansfelden ging somit mit 2:1 in Führung.

In der 80. Minute war es erneut Ümit Nuredini, der für die Ansfeldner traf. Den Schlusspunkt setzte Asmir Sisic in der 90. Minute mit einem abgefälschten Schuss, der unhaltbar für den Torwart des SC Kronstorf ins Netz sprang. Der 4:1-Endstand war besiegelt.

Nach zwei Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab. Mit diesem deutlichen Sieg festigte Union Ansfelden seine Position in der Tabelle, während der SC Kronstorf sich vor heimischem Publikum geschlagen geben musste.

Bezirksliga Ost: Kronstorf : Ansfelden - 1:4 (1:1)

90 Asmir Sisic 1:4

80 Ümit Nuredini 1:3

61 Ümit Nuredini 1:2

14 Wahid Ahmadi 1:1

1 Dejan Javorovic 0:1

