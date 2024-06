Ennser SK setzt Ungeschlagen-Serie gegen Hörsching fort und sorgt für nächsten Paukenschlag im Meisterkampf

Details Sonntag, 02. Juni 2024 19:50

Der Ennser Sportklub und der SC Hörsching trennten sich in einer hart umkämpften Partie mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten eine engagierte Leistung und einigten sich letztlich auf eine Punkteteilung. Durch den Punktverlust verlieren die Hörschinger auch erneut die Tabellenführung – so startet der SV Garsten als Spitzenreiter in die letzte Runde und hat den Meistertitel-Matchball am eigenen Fuß.

Frühe Führung für den Ennser Sportklub

Der SC Hörsching fand eigentlich ganz gut in die Partie und war von Beginn an die optisch etwas überlegenere Mannschaft. In Minute 14 klingelte es dann auch, nur waren es die Ennser, die mit ihrer ersten guten Aktion die etwas überraschende Führung markieren konnten: Nach einem Ballgewinn bediente Pero Rakusic Sturmpartner Josip Katusic, der am zweiten Pfosten das Spielgerät über die Linie drücken konnte. In weiterer Folge hatten die Hausherren auch das 2:0 auf dem Fuß, Muhamed Orascanin konnte nach traumhafter Vorarbeit von Katusic aber aus kurzer Distanz Gästegoalie Manuel Ortner nicht überwinden.

Ausgleich vor der Halbzeit

Die Gäste aus Hörsching gaben sich aber auch nicht auf und wurden kurz vor der Halbzeitpause für ihre Bemühungen belohnt. In der 42. Minute erzielte David Wiesinger den Ausgleich zum 1:1. Aus kurzer Distanz schoss er den Ball unter die Latte und ließ Goalie Heller keine Chance. Mit diesem Treffer ging es in die Halbzeitpause, und die Spannung für die zweite Hälfte war greifbar.

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem beide Mannschaften Chancen hatten, den Führungstreffer zu erzielen. Die Defensiven standen jedoch gut und ließen keine klaren Torchancen zu. Die Minuten vergingen, und je näher das Spielende rückte, desto intensiver wurde die Partie – auch weil Hörsching alles daran setzte, noch einen Gang zuzulegen, um irgendwie noch den Siegtreffer zu erzielen. Über weite Strecken biss man sich aber an der Ennser Defensivabteilung die Zähne aus, sodass am Ende die Punkte doch geteilt wurden.

Stimme zum Spiel

Stefan Kronberger (Sportlicher Leiter Ennser Sportklub):

„Wir wollten unsere Ungeschlagen-Serie fortsetzen und das ist uns gelungen – wir sind jetzt sechs Spiele ungeschlagen. Zudem haben wir einmal mehr gezeigt, dass wir mit den vorderen Teams mitspielen können und werden auch nächste Woche nochmal alles reinwerfen."

Der Beste: Pero Rakusic (ST, Enns)

Bezirksliga Ost: Enns : Hörsching - 1:1 (1:1)

42 David Wiesinger 1:1

14 Josip Katusic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.