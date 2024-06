Überzeugender Heimsieg: SK Amateure Steyr bezwingt SC St. Valentin mit 5:0

Details Sonntag, 02. Juni 2024 20:32

Die SK Amateure Steyr haben in der 25. Runde der Bezirksliga Ost einen eindrucksvollen 5:0-Heimsieg gegen den SC St. Valentin eingefahren. Vor heimischem Publikum dominierten die Schützlinge von Rexhe Bytyci von Beginn an das Geschehen und ließen den Gästen keine Chance. Am letzten Spieltag können die Steyrer dann eine rundum starke Saison mit dem fixierten dritten Platz krönen.

Blitzstart und frühe Führung

Bereits in den ersten Minuten zeigten sich die Steyrer enorm motiviert, als sie direkt das Kommando an sich rissen und mit gefälligem Ballbesitzspiel glänzten. Der erste Treffer schien nur eine Frage der Zeit zu sein und ließ auch nicht lange auf sich warten. In der 22. Minute erzielte Yannick Schott mit einem sensationellen Schuss aus 20 Metern ins Kreuzeck das 1:0 für die SK Amateure Steyr. Nur zwei Minuten später legte Schott nach und traf erneut, dieses Mal aus kürzerer Distanz, zum 2:0. Die Gäste aus St. Valentin fanden kaum ins Spiel und konnten sich kaum nennenswerte Chancen erarbeiten. Bis zur Halbzeit blieb das Bild unverändert. Die SK Amateure Steyr hatten weiterhin mehr Ballbesitz und kamen immer wieder zu gefährlichen Aktionen, ohne aber eine weiteres Mal zuzuschlagen.

Steyr Amateure lassen nicht locker

Auch nach der Pause änderte sich wenig am Spielverlauf. Die Niederösterreicher versuchten zwar zurück ins Spiel zu finden, waren an diesem Tag aber die deutlich unterlegene Mannschaft. In der 72. Minute traf Mehmetemin Güngör nach einer tollen Vorarbeit von Bashkim Biticaj zum 3:0. Der Jubel war groß, und die Dominanz der Heimmannschaft setzte sich fort. Nur drei Minuten später konnte der frisch eingewechselte Muhammed Aziz Tepegöz seinen ersten Ballkontakt gleich nutzen und schoss gekonnt am Torwart vorbei zum 4:0 ein. Die SK Amateure Steyr spielten weiterhin mit hoher Intensität und ließen den Gästen keine Chance zur Entfaltung. In der 79. Minute setzte Mehmetemin Güngör mit seinem zweiten Treffer des Tages den Schlusspunkt. Nach einem starken Sololauf ließ er dem Torwart keine Chance und markierte das 5:0 für die Steyr Amateure. Trotz des klaren Rückstands gaben die Gäste nicht auf, konnten jedoch keine entscheidenden Akzente mehr setzen.

Stimme zum Spiel

Rexhe Bytyci (Trainer SK Amateure Steyr):

„Ich bin sehr zufrieden, die Jungs haben meine Vorgaben gut umgesetzt und das bestmögliche herausgeholt. Ein 5:0-Sieg ist auch nicht so selbstverständlich, das gegen einen Gegner der eigentlich auch ziemlich stabil ist. Jetzt bestreiten wir noch das letzte Spiel und werden schauen, dass wir den dritten Platz noch fixieren."

Die Besten: Yannick Schott, Bashkim Biticaj (beide Amateure Steyr)

Bezirksliga Ost: Am. Steyr : St. Valentin - 5:0 (2:0)

79 Mehmetemin Güngör 5:0

75 Muhammed Aziz Tepegöz 4:0

72 Mehmetemin Güngör 3:0

24 Yannick Schott 2:0

22 Yannick Schott 1:0

Details

