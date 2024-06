Union Ansfelden besiegt Kematen-Pib./Rohr mit 3:1 und beendet Saison auf Platz sieben

Details Samstag, 08. Juni 2024 19:42

In einem spannenden Spiel in der Bezirksliga Ost setzte sich die Union Ansfelden gegen SPV Kematen-Piberbach/Rohr mit einem souveränen 3:1 durch. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 2:0 und konnten diesen Vorsprung im zweiten Durchgang erfolgreich verteidigen. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Djabrail Zakajev, der mit seinem Treffer in der 57. Minute den Sieg endgültig besiegelte. Kematen-Pib./Rohr konnte zwischenzeitlich durch Erolind Gashi auf 2:1 verkürzen, doch letztlich reichte es nicht für einen Punktgewinn.

Frühe Führung für die Union Ansfelden

Das Spiel begann mit einem frühen Anstoß und beide Mannschaften zeigten von Beginn an viel Einsatz. In der ersten Halbzeit dominierte die Union Ansfelden das Geschehen und erarbeitete sich mehrere Chancen. In der 41. Minute resultierte ein Freistoß in eine gefährliche Hereingabe, die von Ibrahim Asani per Kopf verwandelt wurde. Der Treffer wurde zunächst kommentiert, bevor Asani nur zwei Minuten später endgültig für die Führung sorgte.

In der 43. Minute folgte dann das nächste Tor für die Gastgeber. Nach einem weiteren Vorstoß nutzte Matthias Traussner die Gelegenheit und erzielte das 2:0 für die Union Ansfelden. Mit diesem komfortablen Vorsprung gingen die Ansfeldner in die Halbzeitpause.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause versuchte Kematen-Pib./Rohr zurück ins Spiel zu finden. Dies gelang ihnen in der 51. Minute, als Erolind Gashi den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte. Dieser Treffer schien den Gästen neuen Mut zu geben, und es entwickelte sich eine spannende Phase, in der beide Mannschaften um die Kontrolle kämpften.

Doch die Union Ansfelden ließ sich nicht beirren und antwortete prompt. In der 57. Minute war es Djabrail Zakajev, der nach einem schnellen Angriff das Tor zum 3:1 erzielte. Dieser Treffer stellte die Weichen endgültig auf Sieg für die Gastgeber. In den verbleibenden Minuten des Spiels verteidigte die Union Ansfelden geschickt und ließ keine weiteren gefährlichen Situationen zu.

Schließlich endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem verdienten 3:1-Sieg für die Union Ansfelden. Die Mannschaft von Union Ansfelden zeigte eine starke Leistung und konnte sich durch eine solide Defensive und effektive Offensivaktionen gegen SPV Kematen-Piberbach/Rohr durchsetzen. Besonders die Tore von Asani, Traussner und Zakajev blieben den Zuschauern in Erinnerung und sorgten für einen gelungenen Fußballabend.

Bezirksliga Ost: Ansfelden : Kematen/Rohr - 3:1 (2:0)

57 Djabrail Zakajev 3:1

51 Erolind Gashi 2:1

45 Matthias Traussner 2:0

43 Ibrahim Asani 1:0

