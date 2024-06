Meister! SV Garsten biegt BW-Linz Amateure und entscheidet Titelrennen für sich!

Details Sonntag, 09. Juni 2024 14:53

Ziemlich genau ein Jahr ist es her: Letzter Spieltag in der Bezirksliga Ost, der SV Garsten ist mit einem Sieg gegen den Tabellenvorletzten SC St. Valentin Meister, spielt vor heimischer Kulisse auf der da völlig neuen Sportanlage aber nur 3:3-Unentschieden. In der Relegation zog man folglich gegen den SK St. Magdalena den Kürzeren, ehe man nun 363 Tage nach dem verpatzten Herzschlagfinale erneut in ziemlich exakt der gleichen Situation steckte. Ein zweites Mal schenkten die Garstner die Meisterschaft nicht her, triumphierte die Truppe von Alexander Ibser gegen die FC Blau-Weiß Linz Amateure mit 2:0, krönte sich vor Hörsching zum Meister der Bezirksliga Ost 23/24 und kehrt acht Jahre nach dem Abstieg in die Landesliga zurück!

Greinöcker markiert elementaren Führungstreffer

Durch die frühe 2:0-Führung im Parallelspiel für den SC Hörsching war bereits nach einer knappen Viertelstunde klar, dass der SV Garsten gewinnen muss. Der Start verlief hingegen keineswegs optimal für die Gäste, war man über weite Strecken gegen eine dynamische, junge Truppe aus der Landeshauptstadt mit dem Verteidigen beschäftigt. Vereinzelt führte die Ibser-Elf aber auch gute Nadelstiche vor, bis man nach einem Standard die vielumjubelte Führung markierte. Nach einer Ecke von Hussein Susic köpfte der aufgerückte Hannes Greinöcker mit seinem dritten Saisontreffer Garsten in Führung (35.).

Garsten lässt nichts anbrennen

Nach dem Rückstand drückten die Hausherren zwar auf den Ausgleich und hatten diesen auch zwei Mal auf dem Fuß, wurden für die Ineffizienz aber nach dem Seitenwechsel rasch bestraft. Nach einem Ballgewinn marschierte Felix Bogner alleine in Richtung Linzer Tor – 1:0 der Zwischenstand, Spiel um die Meisterschaft – ein trotz angespannter Verhältnisse völlig gelassener Bogner lupfte das Spielgerät traumhaft über BW-Keeper Michael Haider ins Gehäuse (50.). Es folgte eine natürlich trotz des komfortablen Vorsprungs spannungsgeladene Schlussphase, in der die Garstner nicht mehr viel anbrennen ließen. Dies vor einer traumhaften Kulisse im Sportpark Weißkirchen, den die Garstner Fans kurzerhand für 90 Minuten zu ihrer eigenen Festung machten. Dafür wurde man letztlich auch belohnt, viel tat sich nicht mehr und als Schiedsrichter Florian Eidenberger pünktlich abpfiff, brachen alle Dämme – der SV Garsten ist Meister der Bezirksliga Ost 2023/24!

Stimmen zum Spiel

Alexander Ibser (Trainer SV Garsten):

„Es gibt nicht viel zu sagen, es ist unfassbar für den Verein, die einzelnen Spieler und für alle, die am Verein festhalten. Gerade deshalb, weil es letztes Jahr knapp nicht gereicht hat. Es freut mich irrsinnig, dass wir es jetzt geschafft haben. Es ist unbeschreiblich, heuer wieder im letzten Spiel den Matchball zu haben – wenn man ein Drehbuch schreiben würde, könnte man es nicht kitschiger machen."

Werner Mayer (Sportlicher Leiter BW-Linz Amateure):

„Wir gratulieren dem SV Garsten zum Meistertitel. Sie haben sich das verdient und waren in dieser Saison auch der beste Gegner. Wir werden nächstes Jahr alles daran setzen, um wieder vorne mitzuspielen!

Fotocredit: SV Garsten

