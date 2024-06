Gute Ausgangslage für das Rückspiel: Hörsching steht dank Auswärtssieg in Katsdorf kurz vor dem Durchmarsch in die Landesliga

Details Mittwoch, 12. Juni 2024 10:07

Am gestrigen Dienstagabend kam es in der Katsdorfer Lettner Fiedler Arena zum Hinspiel der Relegation zwischen der SPG Power Packaging Katsdorf und dem SC Hörsching vor einem Publikum von rund 555 Zuseher:innen. Nach einem spannenden Abstiegskampf in der Landesliga Ost hatten die Katsdorfer noch die Chance, den direkten Klassenerhalt zu sichern, allerdings gewann auch der direkte Konkurrent aus Putzleinsdorf, weshalb man nun gegen Hörsching in der Relegation antreten muss, die wiederum haarscharf am Meistertitel der Bezirksliga Ost vorbeigeschrammt sind.

Kovarik gelingt der Dosenöffner

Nach einer sensationellen Saison als Aufsteiger aus der 1. Klasse, wollten die Hörschinger ihre Euphorie nun auch in die Relegation mitnehmen und direkt in die Landesliga durchmaschieren. Mit den Katsdorfern mussten sich die Schützlinge von Cheftrainer Dragan Javorovic der letzten großen Hürde der Saison stellen und dies gelang ihnen zunächst auch ganz gut. Nach einer Anfangsphase, in der sich beide Teams vorsichtig in die Partie hineingetastet haben, wurden die Gäste aus Hörsching langsam dominanter und man konnte das Spielgeschehen bestimmen. Mit dem Selbstvertrauen der letzten Wochen konnten sich die Gäste auch aussichtsreiche Torchancen erarbeiten und diese dann auch in Tore ummünzen. Daniel Kovarik zog in der 29. Minute von der Seite aus ab und bugsierte das runde Leder mit einem scharfen, präzisen Schuss ins lange Eck hinein in die Maschen zur 1:0 Führung für Hörsching. Diese konnten die Gäste dann auch bis zur Halbzeitpause verwalten.

Katsdorfer Aufbäumen hält nicht lange an

In der zweiten Hälfte musste dann mehr von den Gastgebern aus Katsdorf kommen, die vor heimischer Kulisse nun unter Zugzwang standen. Die Hausherren fanden in der zweiten Hälfte auch wesentlich besser in die Partie und man konnte deutlich bessere Akzente in der Offensive setzen, als noch in der ersten Hälfte. Allerdings war wie so oft in der vergangenen Saison die Chancenauswertung das große Manko der Gastgeber, die dann auch bald den nächsten Rückschlag hinnehmen mussten. Toni Simunovic stand nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum der Katsdorfer goldrichtig und erzielte in der 65. Spielminute den Treffer zur 2:0 Führung für die Hörschinger. Jene Führung konnten die Gäste dann auch gut über die Zeit bringen, womit sich Hörsching eine sehr gute Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Freitag geschaffen hat.

Arnold Holzleithner, sportlicher Leiter Hörsching:

"Summa summarum haben wir heute eine sehr gute Leistung gezeigt und uns den Sieg in dieser Höhe auch verdient. Nun haben wir 50% geschafft und eine gute Ausgangslage für das Rückspiel, mehr aber auch nicht."

