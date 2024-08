Bobar und Reichl treffen: Union Bad Hall vermiest ASV Haidershofen-Behamberg Bezirksliga-Premiere

Details Freitag, 16. August 2024 16:08

Im ersten Spiel der Bezirksliga Ost-Saison 2024/25 traf der Aufsteiger ASV Haidershofen-Behamberg auf die Union Bad Hall. Die Gäste setzten sich letztlich mit 2:0 durch und zeigten, warum sie in dieser Saison als ein Team im oberen Mittelfeld gehandelt werden. Trotz einer engagierten Leistung der Gastgeber in der zweiten Halbzeit reichten zwei frühe Tore von Rückkehrer Aleksandar Bobar und Bernhard Reichl, um den Sieg zu sichern.

Starke Anfangsphase der Gäste

Das Spiel begann mit einer guten Anfangsphase der Union Bad Hall. Bereits in der sechsten Minute erarbeiteten sich die Kurstädter ihre erste Halbchance, die von Manuel Steinmaßl zur Ecke geklärt wurde. Die Haidershofner versuchten zwar, mit Ronald Hammerschmids Distanzschuss in der neunten Minute zu antworten, aber der Ball ging weit über das Tor. Bad Hall blieb weiterhin gefährlich und erarbeitete sich in der 15. Minute eine weitere gute Möglichkeit, die von Torhüter Thomas Brandstetter entschärft wurde.

Dann folgten die entscheidenden Momente des Spiels. In der 22. Minute konnte Aleksandar Bobar nach einer gut getretenen Ecke per Kopfball ins linke Kreuzeck das 1:0 erzielen. Nur zwei Minuten später erhöhten die Gäste auf 2:0: Ein schneller Pass erreichte Bernhard Reichl, der den Ball gekonnt am Torwart vorbeischob. Dieser Doppelschlag setzte den ASV Haidershofen-Behamberg früh unter Druck.

In der Folgezeit versuchten die Gastgeber, zurück ins Spiel zu finden. Ein Schuss von Anes Mahmic in der 36. Minute wurde jedoch von Bad Halls Torhüter Julian Lechner mit einer Weltklasse-Parade entschärft. Auf der anderen Seite zeigte die Union Bad Hall weiterhin ihre Offensivstärke und kam in der 28. und 34. Minute zu weiteren guten Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Ein weiterer vielversprechender Angriff der Gäste endete in der 42. Minute knapp neben dem Kasten.

Bemühte Haidershofner in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause zeigte der ASV Haidershofen-Behamberg eine deutliche Leistungssteigerung. In der 53. Minute wurden die Gastgeber zunehmend aktiver, hatten jedoch weiterhin Schwierigkeiten, klare Torchancen herauszuspielen. In der 68. Minute versuchte es Anes Mahmic erneut aus großer Distanz, doch der Ball ging knapp am Tor vorbei. Die wohl beste Möglichkeit für die Haidershofner ergab sich in der 87. Minute, als Mahmic in guter Position den Ball nicht richtig traf und Bad Halls Torwart den Schuss ohne Probleme parieren konnte. Trotz weiterer Bemühungen konnten die Gastgeber keine zählbaren Erfolge mehr erzielen.

Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute stand der Sieg der Union Bad Hall fest. Die Gäste zeigten sich in der ersten Halbzeit effizient und verteidigten ihre Führung in der zweiten Halbzeit souverän. Trotz einer besseren zweiten Halbzeit der Haidershofner blieb es beim 0:2-Endstand.

Stimme zum Spiel

Mario Hieblinger (Trainer Union Bad Hall):

„Es war extrem wichtig, dass wir gleich gewinnen konnten. Vor dem ersten Spiel ist es immer schwierig zu wissen, wo man steht, weil in der Sommervorbereitung immer viele Spieler im Urlaub sind. Die Ergebnisse sind so schwer einschätzbar. Florian Babic ist uns verletzungsbedingt zudem ausgefallen, den hat Julian Miedler aber gut kompensieren können. In der ersten Halbzeit waren wir die bessere, aktivere Mannschaft und auch recht aggressiv. Durch einen Corner sind wir dann in Führung gegangen, nach einem Konter konnten wir dann das 2:0 erzielen. Dann hatten wir auch die Chance auf das dritte Tor, die konnten wir aber nicht nützen. So ging es dann in die Halbzeit, 2:0 ist ein schwieriges Resultat. In der zweiten Hälfte waren wir nicht mehr so aktiv und spielbestimmend, da waren wir eher auf Verwalten aus. Der Gegner ist dann ein wenig besser ins Spiel gekommen, hatte aber keine richtigen Großchancen bis zum Schluss. Von daher geht der Sieg denke ich in Ordnung."

Die Besten Union Bad Hall: Patrick Grillitsch (ST), Martin Sulzner (ZM)

Bezirksliga Ost: Haidershofen-Behamberg : Bad Hall - 0:2 (0:2)

24 Bernhard Reichl 0:2

22 Aleksandar Bobar 0:1

Details

