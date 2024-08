BW Linz Amateure fahren dank Altmüller-Doppelpack in Ansfelden drei Punkte ein

In einem packenden Spiel zwischen der Union HAKAKÜCHE Ansfelden und den FC Blau-Weiß Linz Amateuren setzten sich die Gäste mit 3:2 durch. Trotz einer beherzten Aufholjagd der Ansfeldener in der zweiten Halbzeit konnten die Blau-Weißen ihren Vorsprung behaupten und gingen als Sieger vom Platz. Herausragende Akteure waren Elias Altmüller und Mario Kvesa, die maßgeblich zum Sieg der Linzer beitrugen.

Altmüller bringt Blau-Weiß auf die Siegerstraße

Das Spiel begann mit hohem Tempo und bereits in der 15. Minute sorgte eine gute Aktion der Blau-Weißen im Strafraum für Aufregung. Ein Spieler blieb am Verteidiger hängen, und aus Sicht der Zuschauer hätte es Elfmeter geben müssen. Schiedsrichter Waldl entschied jedoch dagegen. Kurz darauf, in der 19. Minute, hatte die Union eine Chance, die nicht verwertet wurde.

In der 35. Minute kamen die Gäste aus Linz einer Führung sehr nahe, als Mario Kvesa die Stange traf. Doch eine Minute später war es dann soweit: Nach einer Kvesa-Flanke verwandelte Elias Altmüller souverän zum 0:1. Zur Halbzeit stand es somit 0:1, wobei die Blau-Weißen den besseren Fußball spielten, während die Ansfeldener sich nicht von ihrer besten Seite zeigten.

Ansfeldener Anschlusstreffer fällt zu spät

Nach der Halbzeitpause kamen die Ansfeldener stark aus der Kabine mit zwei guten Torchancen. In der 49. Minute erhöhte Elias Altmüller nach einer schönen Kombination jedoch auf 0:2. Doch die Antwort der Union ließ nicht lange auf sich warten. Nur eine Minute später verkürzte Dejan Javorovic auf 1:2.

Die Freude der Ansfeldener währte jedoch nicht lange. In der 57. Minute stellte Kvesa nach einer sehr schönen Kombination den alten Abstand wieder her und traf zum 1:3. Die Blau-Weißen schienen nun das Spiel unter Kontrolle zu haben, doch die Ansfeldener gaben nicht auf und kämpften weiter.

In der 90. Minute wurde es noch einmal spannend, als Igor Lukic für die Union zum 2:3 traf. Die letzten Minuten der regulären Spielzeit und die Nachspielzeit von vier Minuten waren geprägt von Angriffen der Ansfeldener, doch die Amateure verteidigten ihren Vorsprung geschickt und brachten den Sieg über die Zeit.

Schließlich endete das Spiel nach 94 Minuten mit einem 2:3 für die BW Linz Amateure, die sich über einen hart erkämpften Sieg freuen konnten. Die Union Ansfelden kassierte die erste Heimniederlage seit November 2023.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Muslera1905 (960 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Muslera1905 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.