Union Mitterkirchen dominiert: 5:0-Sieg gegen die SK Amateure Steyr

Ein eindrucksvolles Spiel in der Bezirksliga Ost fand zwischen den SK Amateure Steyr und Union Mitterkirchen statt. Schon früh zeigte sich, dass die Mitterkirchner die Partie fest im Griff hatten und am Ende einen klaren 5:0-Sieg einfahren konnten. Die Gastgeber, die SK Amateure Steyr, konnten ihre wenigen Chancen nicht nutzen und mussten sich einer überlegenen Mannschaft geschlagen geben.

Dominanter Start der Union Mitterkirchen

Die Gäste tauchten von Beginn an stark in das Spielgeschehen ein und verbuchten gleich in der 4. Minute ihre erste gefährliche Chance, nach einem Ballverlust der Steyr Amateure. Bereits in der 5. Minute gab es eine umstrittene Situation im Strafraum der Mitterkirchner, als der Steyr-Spieler Tepegöz zu Fall gebracht wurde, jedoch entschied der Schiedsrichter nicht auf Elfmeter.

Die Mitterkirchner nutzten die Unsicherheiten der Gastgeber und gingen in der 15. Minute durch Paul Haslinger mit 1:0 in Führung. Ein hoher Ball auf die Abwehr, der von Cetin nur schwach geklärt wurde, ermöglichte Haslinger den Abschluss. Die Gäste blieben weiterhin gefährlich und verpassten in der 17. Minute eine weitere Chance nach einem Kopfball von Kranzer.

In der 27. Minute erzielte erneut Haslinger das 2:0 für Union Mitterkirchen, nachdem er sich einen halbhohen Pass durch die Abwehr zu eigen machte und im 1-gegen-1 mit dem Torwart die Oberhand behielt. Die SK Amateure Steyr schienen keine passende Antwort zu finden und mussten in der 43. Minute das dritte Tor hinnehmen. Stefan Graf nutzte einen Ballverlust im Mittelfeld, bekam einen hohen Ball hinter die Abwehr und traf aus 16 Metern wuchtig ins Netz.

Union Mitterkirchen bleibt dominant

Nach der Halbzeitpause blieb das Bild unverändert. Mitterkirchen dominierte das Spiel und hatte weiterhin die besseren Chancen. In der 72. Minute wurde die Überlegenheit der Mitterkirchner immer deutlicher, als sie mehr Chancen kreierten und die SK Amateure Steyr durch zahlreiche Ballverluste auffielen.

In den Schlussminuten baute Union Mitterkirchen ihre Führung weiter aus. Zunächst traf Daniel Kranzer in der 82. Minute zum 4:0, nachdem er eine flache Hereingabe im Fünferraum souverän verwertete. Nur eine Minute später erzielte Fabian Brunner das 5:0, nachdem er einen Eckball von Haslinger völlig frei ins leere Tor köpfte. Die Gastgeber hatten dem nichts mehr entgegenzusetzen und mussten sich am Ende klar geschlagen geben.

Der Schlusspfiff besiegelte den verdienten 5:0-Sieg der Mitterkirchner, die eine starke Leistung zeigten und sich als überlegene Mannschaft präsentierten. Die SK Amateure Steyr hingegen fanden nie richtig ins Spiel und mussten die Überlegenheit des Gegners anerkennen.

Stimme zum Spiel

Kevin Eder (Trainer Union Mitterkirchen):

„Das erste Spiel ist immer schwierig, wir wussten nicht wo wir stehen. Wir hatten eine relativ gute Vorbereitung und auch gute Testspiele, mit den ganzen Urlaube weiß man aber nie ganz, wie die Ergebnisse einzuordnen sind. Jetzt sind wir mit einer Ungewissheit in das Spiel gegangen, haben aber versucht einfach unseren Spielplan durchzuziehen und dem Gegner unser Spiel aufs Auge zu drücken. Wir konnten dann gleich mit den ersten drei Chancen zwei Tore erzielen, das hat uns auch in die Karten gespielt bei den Temperaturen und den schwierigen Platzverhältnissen, der Rasen war extrem verbrannt und hart. Wir haben das Spiel über 90 Minuten kontrolliert und nie aufgehört, auch in der zweiten Halbzeit nicht. Der Start ist jetzt geglückt, es geht nun weiter mit dem ersten Heimspiel am Freitag. Wir schauen von Spiel zu Spiel und nur auf uns."

Die Besten: Pauschallob Mitterkirchen

Bezirksliga Ost: Am. Steyr : Mitterkirchen - 0:5 (0:3)

82 Daniel Kranzer 0:5

81 Fabian Brunner 0:4

43 Stefan Graf 0:3

27 Paul Haslinger 0:2

15 Paul Haslinger 0:1

