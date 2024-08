Packender Auftakt: ATSV Neuzeug und Ennser Sportklub trennen sich 1:1

Details Montag, 19. August 2024 18:29

In der ersten Runde der Bezirksliga Ost trafen der ATSV Neuzeug und der Ennser Sportklub aufeinander. Beide Teams boten den Zuschauern ein intensives und spannendes Spiel, das mit einem 1:1-Unentschieden endete. Während der ATSV Neuzeug früh in Führung ging, kämpften sich die Gäste aus Enns bei widrigen Wetterbedingungen zurück und erzielten den Ausgleich in der zweiten Halbzeit.

Frühe Führung für den ATSV Neuzeug

Bereits in der ersten Spielminute gelang dem ATSV Neuzeug ein Traumstart. Thomas Popp erzielte das erste Tor des Spiels und brachte die Heimfans zum Jubeln. Mit diesem frühen Treffer setzten die Neuzeuger ein deutliches Zeichen und dominierten in der Anfangsphase das Geschehen. Weitere Chancen folgten, doch die Defensive der Ennser konnte zunächst Schlimmeres verhindern.

Der ATSV Neuzeug blieb offensiv stark, und Popp zeigte erneut seine Klasse, als er in der 30. Minute die Defensive der Ennser umspielte und einen gefährlichen Pass auf den linken Flügel vollzog, der jedoch nicht zum Torerfolg führte.

Die Gäste aus Enns hatten ihre Chancen, doch der Neuzeuger Torhüter Ajdin Hurem zeigte mehrfach seine Klasse. Besonders in der 20. Minute glänzte Hurem mit zwei beeindruckenden Paraden und verhinderte somit den Ausgleichstreffer. Kurz vor der Halbzeitpause blieb es bei der knappen Führung für die Neuzeuger, obwohl auch die Ennser noch gefährliche Angriffe starteten.

Ausgleich durch Sakib Haskic

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv, wie die erste endete. In der 54. Minute erzielte Sakib Haskic den Ausgleichstreffer für den Ennser Sportklub. Mit einem präzisen Schuss ließ er Hurem keine Chance und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel.

In der Folgezeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Beide Teams kämpften um die Führung, wobei die Neuzeuger weiterhin auf ihren starken Torhüter Hurem vertrauen konnten, der in der 56. Minute erneut eine großartige Parade zeigte. Auch die Defensive der Ennser stand stabil und ließ keine weiteren Tore zu.

Das Spiel wurde zunehmend hektischer. Trotz intensiver Bemühungen beider Mannschaften blieb das Spiel bis zur letzten Minute spannend. In den letzten Minuten des Spiels gab es noch einige aufregende Szenen. Der ATSV Neuzeug erhielt in der 90. Minute eine letzte Ecke, doch auch diese Chance blieb ungenutzt. Der Schlusspfiff ertönte schließlich nach vier Minuten Nachspielzeit, und das Spiel endete mit einem gerechten 1:1-Unentschieden.

Die Zuschauer sahen ein unterhaltsames und spannendes Spiel, das Lust auf mehr in dieser Saison macht. Beide Teams zeigten großen Einsatz und werden sicherlich in den kommenden Spielen weiterhin für Furore sorgen.

Stimme zum Spiel

Markus Allerstorfer (Trainer ATSV Neuzeug):

„Aufgrund des Wetters und der Platzverhältnisse nach zwanzig Minuten sind wir mit dem Punkt in Wahrheit zufrieden. Die Möglichkeiten, spielerisch dem Gegner überlegen zu sein, konnten wir dann aufgrund genannter Gründe nicht vorfinden. Je tiefer der Platz dann wurde, desto schwieriger war es."

Der Beste: Ajdin Hurem (TW)

Bezirksliga Ost: Neuzeug : Enns - 1:1 (1:0)

54 Sakib Haskic 1:1

1 Thomas Popp 1:0

