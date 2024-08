Zweiter Sieg im zweiten Spiel: Union Mitterkirchen gestaltet auch Heim-Auftakt erfolgreich

Details Sonntag, 25. August 2024 15:28

Die Union Mitterkirchen konnte sich in der zweiten Runde der Bezirksliga Ost mit einem knappen 1:0-Sieg gegen ASKÖ Leonding durchsetzen. In einem intensiven Spiel, in dem beide Mannschaften zahlreiche Chancen hatten, fiel das entscheidende Tor bereits in der ersten Halbzeit. Paul Haslinger erzielte in der 24. Minute den Siegtreffer für die Gastgeber. Trotz vieler Gelegenheiten konnte ASKÖ Leonding den Ausgleich nicht erzielen.

Frühe Chancen und das goldene Tor

Das Spiel begann mit viel Tempo und ersten Annäherungsversuchen beider Mannschaften. In Minute 12 hatten die Gäste ihre erste Chance durch Pernsteiner, dessen Schuss vom Torwart der Mitterkirchner geklärt wurde. Weitere Gelegenheiten für die Gäste folgten, darunter ein Freistoß in der 13. Minute und ein Schuss von Gimpl, der knapp über das Tor ging.

In der 24. Minute gelang der Union Mitterkirchen schließlich das entscheidende Tor. Eine schöne Flanke über die linke Seite fand Paul Haslinger, der den Ball nur noch einköpfen musste. Dieses 1:0 sollte sich als das einzige Tor des Abends herausstellen, obwohl beide Teams weiterhin Chancen hatten. Ein Schuss von Pleimer in der 45. Minute stellte den Gästetorwart Moritz Denkmayr jedoch vor keine größeren Probleme.

Spannung bis zur letzten Minute

In der zweiten Halbzeit setzte ASKÖ Leonding die Gastgeber immer mehr unter Druck und kam zu weiteren Gelegenheiten. Bereits in der 46. Minute verfehlte Gimpl nur knapp das Tor. In der 62. Minute hatten die Gäste mehr Spielanteile, konnten diese jedoch nicht in Tore ummünzen. Ein weiterer Schuss von Haider in der 83. Minute war zu zentral, um den Mitterkirchner Torwart zu überwinden.

Die Union Mitterkirchen verteidigte mit viel Einsatz und versuchte, durch Konter gefährlich zu werden. In der 75. Minute bot sich ihnen eine Großchance, als Clemens Kilian einen hervorragenden Ball durchsteckte, jedoch schoss Brunner über das Tor. Nur wenige Minuten später, in der 79. Minute, verschätzte sich Denkmayr nach einem langen Ball, aber Fluch konnte auf der Linie klären und einen weiteren Treffer verhindern.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von verzweifelten Angriffen der Leondinger und Zeitspiel der Gastgeber. Trotz fünf Minuten Nachspielzeit, die der Schiedsrichter ankündigte, blieb es beim 1:0. Die Union Mitterkirchen sicherte sich somit drei wichtige Punkte und bleibt in der Bezirksliga Ost weiterhin ungeschlagen.

Bezirksliga Ost: Mitterkirchen : A. Leonding - 1:0 (1:0)

24 Paul Haslinger 1:0

