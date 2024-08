Ennser Sportklub triumphiert im spannenden Duell gegen Union Ried/Rmk.

Details Sonntag, 25. August 2024 15:36

Der Ennser Sportklub konnte sich in der zweiten Runde der Bezirksliga Ost mit einem knappen 1:0 gegen Union Ried in der Riedmark durchsetzen. Das Spiel, das in der Enns Arena stattfand, war von Anfang bis Ende umkämpft und bot den Zuschauern viele spannende Momente. Der entscheidende Treffer gelang Muhamed Orascanin in der 71. Minute durch einen direkt verwandelten Freistoß. Beide Mannschaften hatten während des Spiels ihre Chancen, doch letztlich konnten sich die Ennser durchsetzen und die drei Punkte sichern.

Intensiver Beginn ohne klare Chancen

Von Beginn an zeigte sich, dass beide Teams gewillt waren, den Platz als Sieger zu verlassen. Der Start gestaltete sich aber etwas langsam, tasteten sich die beiden Mannschaften erst einmal ab. Erst nach einer knappen Viertelstunde nahm das Spiel langsam Fahrt auf, jedoch noch ohne nennenswerte Möglichkeiten. Die erste gute Möglichkeit für die Hausherren hatte Jezercic in der 19. Minute, doch der Rieder Torhüter Schmidthaler konnte den Schuss per Fußabwehr parieren.

Union Ried in der Riedmark war darauf bedacht, defensiv stabil zu stehen und selbst gefährliche Konter zu fahren. In der 39. Minute hatte Katona eine gute Gelegenheit für die Gäste mit einem Distanzschuss, doch der Ennser Keeper Heller war zur Stelle und lenkte den Ball über die Latte. So ging es mit einem torlosen 0:0 in die Halbzeitpause.

Enns erhöht den Druck und belohnt sich spät

Nach dem Seitenwechsel nahm der Ennser Sportklub das Heft in die Hand und drängte auf den Führungstreffer. Besonders in der 55. Minute hatten die Gastgeber Pech, als Rakusic mit einem Kopfball nur die Latte traf. Die Angriffsbemühungen der Ennser wurden jedoch schließlich belohnt. In der 71. Minute trat Muhamed Orascanin zu einem Freistoß an, der immer länger wurde und schließlich im langen Eck des Rieder Tores landete. Der Jubel war groß, denn dieser Treffer brachte die verdiente 1:0-Führung für den Ennser Sportklub.

Die Gäste versuchten nach dem Gegentreffer wieder ins Spiel zu finden und drängten auf den Ausgleich. Doch die Ennser Abwehr stand sicher und ließ keine gefährlichen Chancen mehr zu. Stattdessen hatte der Ennser Sportklub in der 75. Minute erneut eine große Möglichkeit, als der eingewechselte Vuciterna aus fünf Metern abzog. Doch erneut zeigte sich der Rieder Torhüter Schmidthaler in Höchstform und parierte den Schuss sensationell.

In den letzten Minuten der Partie verteidigte der Ennser Sportklub die knappe Führung mit aller Kraft. Der Abpfiff in der 90. Minute besiegelte den 1:0-Erfolg für die Gastgeber. Der Sieg war hart erarbeitet und belohnte die engagierte Leistung des Teams. Die Ennser konnten sich über drei wichtige Punkte freuen und den zweiten Spieltag der Bezirksliga Ost erfolgreich abschließen.

Bezirksliga Ost: Enns : Ried/Rdmk. - 1:0 (0:0)

71 Muhamed Orascanin 1:0

