5:0! SC St. Valentin gerät bei ASKÖ Doppl-Hart unter die Räder

Details Sonntag, 25. August 2024 18:06

In einer einseitigen Partie zeigte die ASKÖ Doppl-Hart am gestrigen Samstagnachmittag dem SC St. Valentin die Grenzen auf. Das Team von Alexander Steinkellner überzeugte von Beginn an und ließ den Gästen kaum eine Chance. Die Torschützen Alexander Sixl, Marko Lekic und Marcel Topf sorgten für einen deutlichen und verdienten Sieg.

Erste Halbzeit: ASKÖ Doppl-Hart setzt die Akzente

Die Partie begann mit einem klaren Ziel der Gastgeber, das Spielgeschehen zu dominieren. Die ASKÖ Doppl-Hart setzte früh Akzente und zeigte von Anfang an, dass sie gewillt waren, die drei Punkte zu Hause zu behalten. Bereits in der 30. Minute fiel das erste Tor des Spiels, als Alexander Sixl nach einer präzisen Vorlage den Ball sicher im Netz unterbrachte und damit die Führung für die Doppl-Harter erzielte.

Das Team von SC St. Valentin versuchte, nach dem Rückstand zu antworten, konnte jedoch keine zwingenden Chancen herausspielen. Die Defensive der Gastgeber stand solide und ließ kaum Raum für die Offensive der Gäste. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Marko Lekic in der 44. Minute auf 2:0 für die ASKÖ Doppl-Hart. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Kabinen.

Hausherren lassen nicht nach

Auch in der zweiten Halbzeit zeigten die Doppl-Harter keine Anzeichen von Nachlassen. Im Gegenteil, sie spielten weiter konsequent nach vorne und belohnten sich bereits in der 51. Minute erneut. Wieder war es Alexander Sixl, der nach einem gelungenen Angriff sein zweites Tor des Tages erzielte und auf 3:0 erhöhte. Dieses Tor nahm den St. Valentinern endgültig den Wind aus den Segeln und in der Folgephase ruhten sich auch die Gastgeber etwas auf ihrem komfortablen Vorsprung aus.

Die Gäste fanden indes kein Mittel, um die Dominanz der Heimmannschaft zu brechen. In der 78. Minute machte Sixl seinen Hattrick perfekt und erhöhte mit seinem dritten Treffer auf 4:0. Der Jubel der Fans war riesig, und die Freude auf dem Platz spürbar.

Doch damit nicht genug. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit setzte Marcel Topf in der 85. Minute den Schlusspunkt. Mit einem sehenswerten Tor zum 5:0 stellte er den Endstand her und sorgte für einen perfekten Abschluss eines hervorragenden Fußballabends für die ASKÖ Doppl-Hart. Das Spiel endete schließlich mit diesem deutlichen Ergebnis, und die Gastgeber konnten einen wichtigen Sieg in der 2. Runde der Bezirksliga Ost feiern.

Stimme zum Spiel

Christian Viehböck (Sektionsleiter ASKÖ Doppl-Hart):

„Das war eine sehr sehr gute Mannschaftsleistung mit sehr schnellen Kontertoren unsererseits und individueller Klasse, die wir vorne hatten. Grundsätzlich sind wir hinten auch sehr gut gestanden und haben so gut wie nichts zugelassen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann eine Zeit lang einen Gang zurückgeschaltet, da hatte St. Valentin eine kurze Druckphase."

Die Besten Doppl-Hart: Pauschallob

Bezirksliga Ost: Doppl-Hart : St. Valentin - 5:0 (2:0)

85 Marcel Topf 5:0

78 Alexander Sixl 4:0

51 Alexander Sixl 3:0

44 Marko Lekic 2:0

30 Alexander Sixl 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.