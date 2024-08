Auftaktklatsche wett gemacht: SK Amateure Steyr siegt dank Biticaj-Doppelpack in Leonding

Details Sonntag, 25. August 2024 20:11

Ein spannendes Spiel zwischen der Union Leonding und SK Amateure Steyr endete mit einem verdienten 3:1-Sieg für die Gäste aus Steyr. Trotz eines höheren Ballbesitzes der Leondinger, fehlte ihnen die Durchschlagskraft im letzten Drittel des Spielfelds. Die Steyr Amateure überzeugten mit effektiver Chancenverwertung und leidenschaftlicher Verteidigung. Matchwinner war zweifellos Bashkim Biticaj, der mit zwei Traumtoren und einem Assist glänzte.

Furioser Beginn der Gäste

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 5. Minute erzielte Sweid Khaled das 1:0 für SK Amateure Steyr. Nach einem Fehlpass der Leondinger Innenverteidigung schnappte sich Biticaj den Ball und legte ihn gekonnt für Khaled auf, der präzise ins linke Eck abschloss. Die frühe Führung setzte die Union Leonding unter Druck, doch es folgten mehrere Unstimmigkeiten und Fehlpässe im Spiel der Hausherren.

In der 23. Minute erhöhte Bashkim Biticaj auf 2:0 für die Gäste. Nach einem Freistoß an der Eckfahne, den er selbst herausgeholt hatte, schoss er den Ball direkt ins lange Eck – ein absolutes Traumtor. Die Union Leonding zeigte sich geschockt und konnte bis zur Halbzeitpause nur selten gefährlich werden. Einzig ein Doppelpass zwischen Ademir Serdarovic und Edin Ascic kurz vor dem Pausenpfiff brachte den gewünschten Erfolg. Serdarovic vollendete gekonnt ins kurze Eck zum psychologisch wichtigen 1:2-Anschlusstreffer in der 44. Minute.

Biticaj erneut mit einem Traumtor

Nach der Halbzeitpause drückte Union Leonding auf den Ausgleich, doch erneut war es Bashkim Biticaj, der den Unterschied machte. In der 53. Minute erzielte er per Freistoß aus 25 Metern das 3:1 für SK Amateure Steyr. Der Ball schlug unhaltbar im Kreuzeck ein und brachte den Gästen die erneute Zwei-Tore-Führung. Dieser Treffer zeigte erneut die Klasse des Offensivspielers, der damit seine starke Leistung krönte.

In der Folgezeit entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen, doch es fehlte oft der letzte präzise Pass oder der entscheidende Abschluss. Ein Volleyschuss von Serdarovic aus 16 Metern verfehlte das Tor der Gäste nur knapp (53. Minute). Auch auf Seiten der Steyr Amateure gab es Großchancen, doch die Leondinger Abwehr um Schlussmann Lambauer konnte sich mehrfach auszeichnen, wie bei einem gefährlichen Schuss von Sari in der 83. Minute.

In den letzten Minuten versuchte Leonding nochmals alles, um den Anschlusstreffer zu erzielen. Gazibara setzte sich in der 88. Minute gegen drei Gegenspieler durch, doch sein Schuss aus 16 Metern wurde von Draber pariert. Trotz aller Bemühungen blieb es beim 3:1 für SK Amateure Steyr, die ihren Vorsprung geschickt verwalteten und die Union Leonding bis zum Schlusspfiff weitgehend in Schach hielten.

Der Schlusspfiff ertönte nach 90 Minuten und die Gäste aus Steyr durften sich über einen wichtigen Sieg freuen. Die Union Leonding zeigte zwar über weite Strecken eine gute Partie, ließ jedoch die nötige Präzision und Durchschlagskraft vermissen. Die Steyr Amateure hingegen nutzten ihre Chancen eiskalt und verdienten sich so die drei Punkte. Matchwinner Bashkim Biticaj war mit zwei Traumtoren und einem Assist der Mann des Spiels und führte sein Team zum Sieg.

Stimme zum Spiel

Paul Petermair (Sportlicher Leiter & Kapitän SK Amateure Steyr):

"Im Großen und Ganzen war es ein verdienter Auswärtssieg und eine starke Reaktion auf die Auftaktpleite. Dennoch müssen wir hart arbeiten und die Fehler, die wir im Spiel machen abstellen. Ich bin echt stolz auf meine Jungs, das war eine sehr gute und kompakte Mannschaftsleistung."

Der Beste: Bashkim Biticaj (ST, SK Amateure Steyr)

Bezirksliga Ost: U. Leonding : Am. Steyr - 1:3 (1:2)

53 Bashkim Biticaj 1:3

44 Ademir Serdarevic 1:2

23 Bashkim Biticaj 0:2

5 Sweid Khaled 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.