Überzeugender Sieg: BW Linz Amateure dominieren ATSV Neuzeug mit 6:0

Die BW Linz Amateure haben in der 2. Runde der Bezirksliga Ost ein wahres Torfestival gefeiert und ATSV Neuzeug mit 6:0 bezwungen. In einer einseitigen Partie ließen die Blau-Weißen den Neuzeugern keine Chance und konnten bereits zur Halbzeit eine komfortable Führung von 4:0 vorweisen. Besonders Mario Kvesa und Zak Borenyi Amantana zeigten eine herausragende Leistung und trugen maßgeblich zum Erfolg ihrer Mannschaft bei.

Blitzstart der BW Linz Amateure

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als die BW Linz Amateure bereits in der 6. Minute durch Mario Kvesa in Führung gingen. Kvesa nutzte eine frühe Gelegenheit und brachte die Blau-Weißen mit einem präzisen Schuss in Front. Doch damit nicht genug: Bereits in der 14. Minute konnte Kvesa erneut zuschlagen und das 2:0 für die Gastgeber erzielen. Die Neuzeuger wirkten in dieser frühen Phase des Spiels völlig überfordert und hatten große Schwierigkeiten, den Offensivdrang der BW Linz Amateure zu stoppen.

Die Dominanz der Blau-Weißen setzte sich fort, und in der 29. Minute war es Samuel Balaj, der das dritte Tor des Spiels erzielte. Balaj setzte sich gegen die Abwehr der Neuzeuger durch und vollendete souverän zum 3:0. Kurz vor der Halbzeitpause gelang Zak Borenyi Amantana dann noch das 4:0, als er in der 39. Minute den Ball unhaltbar im Tor der Gäste unterbrachte. Mit dieser deutlichen Führung ging es in die Halbzeitpause, und die BW Linz Amateure konnten bereits zu diesem Zeitpunkt auf eine beeindruckende erste Hälfte zurückblicken.

Fortsetzung der Torflut in der zweiten Halbzeit

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die BW Linz Amateure am Drücker und ließen den Neuzeugern keine Luft zum Atmen. In der 66. Minute war es erneut Zak Borenyi Amantana, der seine starke Leistung mit seinem zweiten Treffer des Tages krönte. Der Stürmer setzte sich geschickt gegen die Verteidigung der Gäste durch und erhöhte auf 5:0. Die Neuzeuger fanden auch in der zweiten Halbzeit kein Mittel, um die Offensive der Blau-Weißen zu stoppen und blieben in ihren eigenen Angriffsbemühungen weitgehend blass.

Den Schlusspunkt der Partie setzte schließlich Ammar Sjekirica, der in der 81. Minute zum 6:0-Endstand traf. Sjekirica zeigte sich kaltschnäuzig vor dem Tor und nutzte die Vorlage seiner Mitspieler gekonnt aus. Die BW Linz Amateure spielten die letzten Minuten des Spiels souverän herunter und ließen keine Zweifel an ihrem verdienten Sieg aufkommen. Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute stand ein deutlicher und überzeugender 6:0-Erfolg der Blau-Weißen fest.

Die BW Linz Amateure haben mit diesem eindrucksvollen Sieg ein klares Zeichen in der Bezirksliga Ost gesetzt und gezeigt, dass sie in dieser Saison ein ernstzunehmender Gegner sind. Die Neuzeuger hingegen müssen die deutliche Niederlage schnell abhaken und sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren. Die Blau-Weißen hingegen dürfen sich über einen rundum gelungenen Auftritt und drei verdiente Punkte freuen.

Bezirksliga Ost: BW Linz Amateure : Neuzeug - 6:0 (4:0)

81 Ammar Sjekirica 6:0

66 Zak Borenyi Amantana 5:0

39 Zak Borenyi Amantana 4:0

29 Samuel Balaj 3:0

14 Mario Kvesa 2:0

6 Mario Kvesa 1:0

