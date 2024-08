SPV Kematen-Piberbach/Rohr dreht Spiel in Ansfelden in letzter Minute

Ein spannendes Aufeinandertreffen zwischen der Union Ansfelden und SPV Kematen-Piberbach/Rohr in der Bezirksliga Ost endete mit einem knappen 2:3-Sieg der Gäste. Nach einer komfortablen 2:0-Halbzeitführung der Ansfeldner, schaffte es Kematen-Piberbach/Rohr in der zweiten Hälfte das Spiel zu drehen und den Sieg in letzter Minute zu sichern.

Dominante Hausherren

Bereits in der ersten Spielhälfte zeigte die Union Ansfelden, warum sie als starkes Team bekannt sind. In der 35. Minute gingen die Ansfeldner durch Ibrahim Asani in Führung. Asani nutzte eine unübersichtliche Situation nach einem Foul, das der Schiedsrichter nicht abpfiff, und schoss von außerhalb des Strafraums ein, um das 1:0 zu erzielen.

Zehn Minuten später baute Dejan Javorovic die Führung der Union Ansfelden aus. Ein präzise geschossener Freistoß von Javorovic fand den Weg ins Netz und brachte die Heimmannschaft mit 2:0 in Führung. Bis zur Halbzeit blieb die Union Ansfelden dominant und zeigte viel Selbstbewusstsein sowie schöne Kombinationen. Kematen-Piberbach/Rohr fand in der ersten Hälfte kaum ins Spiel.

Spektakuläre Wende in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem deutlich offensiveren Gästen, die nun entschlossener agierten. In der 57. Minute hatte Kematen-Piberbach/Rohr eine gute Gelegenheit nach einer Hereingabe von rechts, die jedoch vom Torwart der Ansfeldner vereitelt wurde. Doch nur eine Minute später gelang den Gästen der Anschlusstreffer. Patrick Gruber verwandelte einen Steilpass in die Tiefe souverän zum 2:1.

Die Gäste drängten auf den Ausgleich. In der 71. Minute hatte ein Kematner eine große Chance, als der Ansfeldner Torwart zögerte, doch der Ball verfehlte das leere Tor. Kurz darauf kam es zu einer Kopfballchance für die Gäste, die jedoch nicht genutzt werden konnte.

Die Bemühungen von Kematen-Piberbach/Rohr zahlten sich schließlich in der 87. Minute aus. Sebastian Hinterleitner erzielte den verdienten Ausgleichstreffer zum 2:2 und brachte seine Mannschaft wieder ins Spiel.

Das Spiel spitzte sich weiter zu, als Ansfeldens Viktor Vrebac in der 90. Minute die rote Karte sah nach einem groben Foul im Strafraum und der Schiedsrichter Elfmeter pfiff. Dominik Neudorfer verwandelte den Strafstoß sicher und stellte auf 2:3. Die Nachspielzeit von vier Minuten änderte nichts am Endergebnis, und die Gäste konnten einen beeindruckenden Comeback-Sieg feiern.

Nach 94 Minuten endete das Spiel mit einem Endstand von 2:3 zugunsten von Kematen-Piberbach/Rohr. Die Union Ansfelden musste sich trotz einer starken ersten Halbzeit letztendlich geschlagen geben, während die Gäste mit einer kämpferischen Leistung und einer beeindruckenden Wende das Spiel für sich entschieden.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Muslera1905 (1040 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Muslera1905 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.