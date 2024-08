Starke Reaktion gezeigt: SC St. Valentin fegt Union Mitterkirchen mit 5:0 vom Platz

Details Samstag, 31. August 2024 19:08

Der SC St. Valentin hat in der 3. Runde der Bezirksliga Ost ein beeindruckendes Zeichen gesetzt. Mit einem klaren 5:0-Sieg gegen Union Mitterkirchen ließen die St. Valentiner keine Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen. Bereits zur Halbzeit war das Spiel mit einem Stand von 4:0 praktisch entschieden. Die Gäste aus Mitterkirchen hatten dem Offensivdrang der Heimmannschaft wenig entgegenzusetzen und mussten sich letztlich deutlich geschlagen geben.

Frühe Führung und klare Verhältnisse zur Halbzeit

Von Beginn an war der SC St. Valentin bemüht, das Spiel zu dominieren. Dennoch waren es die Mitterkirchner, die in den ersten Minuten des Spiels mehr Druck machten und auf das 0:1 drängten. Diese Anfangsphase brachte jedoch keine zählbaren Erfolge für die Gäste. Der erste Schlagabtausch verflachte, und die Heimmannschaft übernahm mehr und mehr die Kontrolle.

In der 19. Minute fiel dann das erste Tor für die St. Valentiner. Ivan Leovac war es, der den Ball nach einem traumhaften Diagonalball mit dem Außenrist im Netz der Gäste versenkte und damit den Bann brach. Die frühe Führung verlieh dem SC St. Valentin zusätzliches Selbstvertrauen, und sie setzten die Mitterkirchner weiter gehörig unter Druck. Nach einer Trinkpause in der 24. Minute ging es in ähnlichem Tempo weiter.

In der 29. Minute hatten die Gäste eine gute Chance zum Ausgleich, doch der Torhüter Julian Leutgeb im Tor der Hausherren hielt seine Weste sauber. Diese verpasste Gelegenheit rächte sich nur wenige Minuten später. In der 41. Minute erhöhte Sebastian Gschnaidtner nach einem Stanglpass von Thomas Schlager auf 2:0. Zwei Minuten später legte Gschnaidtner dann sogar noch einen drauf und köpfte nach einer einstudierten Eckball-Variante die Valentiner zum 3:0.

Kurz vor dem Pausenpfiff schlugen die Niederösterreicher erneut zu. Schlager sorgte in der 45. Minute mit seinem Treffer aus großer Distanz zum 4:0 für klare Verhältnisse zur Halbzeit. Damit war die Partie praktisch entschieden, und die Gäste standen vor einer schier unlösbaren Aufgabe.

Hitzige zweite Halbzeit und krönender Abschluss

Nach dem Seitenwechsel versuchte Union Mitterkirchen, wieder ins Spiel zu finden, doch die St. Valentiner ließen nichts anbrennen. In der 55. Minute hatten die Gäste einen sehenswerten Weitschuss, doch erneut Leutgeb parieren und die Null halten.

Das Spiel wurde zunehmend hitziger. In der 69. Minute sah Gschnaidtner dann die Gelb/Rote Karte, was die Gastgeber jedoch nicht aus dem Konzept brachte. Nur sechs Minuten später mussten auch die Gäste einen Platzverweis hinnehmen, als David Friedl die Rote Karte sah.

Trotz der Dezimierung auf beiden Seiten blieb der SC St. Valentin die spielbestimmende Mannschaft. In der 90. Minute setzte Denis Camdzic den Schlusspunkt. Mit seinem Treffer zum 5:0 krönte er eine überragende Leistung seiner Mannschaft und besiegelte den deutlichen Heimsieg. Kurz darauf pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab.

Stimme zum Spiel

Jörg Renner (Trainer SC St. Valentin):

„Wir haben in der Woche zuvor schlecht agiert, da haben wir uns auch eine Reaktion erwartet. Diesmal hat wieder alles gepasst, wir waren wieder aktiv und jeder hat seinen Job erledigt. Der Spielverlauf war dann auch für uns, wir waren bissig und aggressiv – so hätte man es gern immer als Trainer. Die Führungsspieler waren da, haben die Tore und Vorlagen gemacht. Da kann man dann auch junge Spieler einsetzen, wenn die arrivierten funktionieren. Das war alles in allem eine starke Reaktion von der Mannschaft."

Der Beste St. Valentin: Pauschallob bzw. Julian Leutgeb (TW)

Bezirksliga Ost: St. Valentin : Mitterkirchen - 5:0 (4:0)

91 Denis Camdzic 5:0

48 Thomas Schlager 4:0

43 Sebastian Gschnaidtner 3:0

41 Sebastian Gschnaidtner 2:0

19 Ivan Leovac 1:0

