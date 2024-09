Union Leonding unterliegt Ennser Sportklub in spannendem Duell

Details Sonntag, 01. September 2024 14:27

In einem packenden Spiel der Bezirksliga Ost musste sich die Union Leonding dem Ennser Sportklub knapp mit 2:3 geschlagen geben. Die Leondinger führten zur Halbzeit mit 1:0, konnten aber die Führung nicht über die Zeit bringen. In der zweiten Halbzeit wendeten die Ennser das Blatt und sicherten sich den Sieg.

Union Leonding geht früh in Führung

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für die Union Leonding. Bereits in der 9. Minute sorgte Mazdak Abdullazade für den ersten Höhepunkt des Spiels. Abdullazade traf für die Heimmannschaft und brachte die Leondinger mit 1:0 in Führung. Die 200 Zuschauer, die sich im Stadion versammelt hatten, bejubelten den frühen Treffer ihres Teams.

In der ersten Halbzeit zeigten beide Mannschaften ein engagiertes Spiel, wobei die Union Leonding die besseren Chancen hatte. Die Abwehr der Ennser stand jedoch sicher und verhinderte weitere Gegentore. Die Gäste waren wesentlich besser im Spiel, während Enns nicht so richtig in Tritt kam. So ging es mit einem 1:0 für die Union Leonding in die Halbzeitpause.

Ennser Sportklub dreht das Spiel in der zweiten Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff kamen die Ennser mit neuem Schwung aus der Kabine. Bereits in der 46. Minute gelang ihnen der Ausgleich. Valdrin Fejzaj erzielte das wichtige 1:1 und brachte die Gäste zurück ins Spiel. Das Tor beflügelte den Ennser Sportklub, und sie setzten die Hausherren weiter unter Druck.

Der Aufwand zahlte sich aus, denn in der 61. Minute war es erneut der Ennser Sportklub, der erfolgreich war. Mit einem präzisen Abschluss durch Luka Curic ging die Gastmannschaft mit 1:2 in Führung. Die Union Leonding war nun gefordert, und sie zeigten eine kämpferische Reaktion. Nur zwei Minuten nach dem Führungstreffer der Ennser sorgte Teodor Brankovic mit einem traumhaft getretenen Freistoß in der 63. Minute für den erneuten Ausgleich.

Die Spannung stieg, und beide Mannschaften kämpften verbissen um den Sieg. In der Schlussphase des Spiels war es jedoch der Ennser Sportklub, der das bessere Ende für sich hatte. In der 81. Minute erzielte Muhamed Orascanin das entscheidende 2:3 für die Gäste. Der Treffer brachte die endgültige Entscheidung, denn die Union Leonding konnte in den verbleibenden Minuten nicht mehr zurückschlagen.

Mit dem Schlusspfiff stand der Ennser Sportklub als Sieger fest. Die Union Leonding zeigte eine starke Leistung, musste sich aber letztlich den effektiv agierenden Gästen geschlagen geben. Die Leondinger werden aus dieser Niederlage ihre Lehren ziehen und im nächsten Spiel wieder angreifen.

Stimme zum Spiel

Stefan Kronberger (Trainer Ennser Sportklub):

„In der zweiten Halbzeit waren wir besser, es war aber ein Spiel auf Messers Schneide. Es hätte in beide Richtungen gehen können, wir waren am Schluss am glücklicheren Ende. Der Sieg war nicht unbedingt unverdient, aber vielleicht etwas glücklich. Insgesamt war es ein gutes Bezirksliga-Spiel."

Der Beste Ennser Sportklub: Luka Curic (ST)

Bezirksliga Ost: U. Leonding : Enns - 2:3 (1:0)

84 Muhamed Orascanin 2:3

68 Teodor Brankovic 2:2

63 Luka Curic 1:2

49 Valdrin Fejzaj 1:1

9 Mazdak Abdullazade 1:0

