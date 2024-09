Erster Saisonsieg: ASV Haidershofen-Behamberg nimmt Hürde Doppl-Hart mit Bravour

Details Sonntag, 01. September 2024 14:34

In einem spannenden Bezirksliga Ost (OÖ) Spiel konnte sich der ASV Haidershofen-Behamberg souverän mit 3:0 gegen die ASKÖ Doppl-Hart durchsetzen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehten die Hausherren im zweiten Durchgang auf und sicherten sich letztlich einen verdienten Heimsieg. Besonders Anes Mahmic und Jakob Schlößl glänzten als Torschützen für die Haidershofner.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel begann mit sofortigen Torchancen auf beiden Seiten, als sowohl der ASV Haidershofen-Behamberg als auch die ASKÖ Doppl-Hart von Anfang an offensiv agierten. Bereits in den ersten Minuten konnten beide Teams gefährlich vor das Tor des Gegners kommen, doch die Defensive blieb jeweils standhaft. Infolgedessen kristallisierten sich die Gäste als spielbestimmende Mannschaft heraus und hatten auch weitere gute Einschussmöglichkeiten, die man aber allesamt nicht nützen konnte. Die Haidershofner kamen indes nicht wirklich in Tritt und auch kaum mehr vor das gegnerische Heiligtum – zur Pause war man dementsprechend froh über das torlose Remis.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Spielgeschehen merklich und die Zuschauer sahen eine wie völlig ausgewechselte Heimmannschaft. Die Haidershofner kamen mit neuem Elan aus der Kabine und wussten es auch in punkto Effizienz besser als ihr Kontrahent zu machen. In der 57. Minute war es schließlich Anes Mahmic, der nach Assist von Michael Kozarac den Bann brach und das 1:0 für den ASV Haidershofen-Behamberg erzielte.

Der Treffer schien die Gastgeber zu beflügeln, denn nur acht Minuten später schlug Mahmic erneut zu. In der 65. Minute erzielte er, diesmal nach Vorarbeit von David Klinglmayr, sein zweites Tor des Tages und baute die Führung auf 2:0 aus. Die Abwehr der Doppl-Harter hatte dem Druck der Haidershofner in dieser Phase des Spiels wenig entgegenzusetzen.

Die Gäste versuchten in der Folge, den Anschluss zu finden, doch die Abwehr des ASV Haidershofen-Behamberg zeigte sich äußerst stabil. In der 80. Minute machte Jakob Schlößl schließlich alles klar, als er nach einem Sololauf zum 3:0 traf und den Sieg endgültig sicherte.

Kurz vor Schluss bot sich der ASKÖ Doppl-Hart noch einmal die Chance, zumindest einen Ehrentreffer zu erzielen, als sie einen Elfmeter zugesprochen bekamen – Marko Lekic trat an, scheiterte vom Kreidepunkt aber an Thomas Brandstetter.

Stimme zum Spiel

Reinhard Mayr (Trainer ASV Haidershofen-Behamberg):

„Es war sehr wichtig, dass wir endlich anschreiben konnten und nun angekommen sind in der Liga. Es war sehr schwierig, der Gegner hatte in der ersten Halbzeit einige klare Chancen. Wenn wir da in Rückstand geraten, können wir uns nicht beschweren. In der zweiten Spielhälfte waren wir dann aggressiver und haben uns mehr zugetraut in der Offensive. Wir konnten dann drei herrliche Tore erzielen, somit war der Sieg auch verdient."

Die Besten Haidershofen: Pauschallob

Bezirksliga Ost: Haidershofen-Behamberg : Doppl-Hart - 3:0 (0:0)

80 Jakob Schlößl 3:0

65 Anes Mahmic 2:0

57 Anes Mahmic 1:0

