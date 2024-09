Spannendes Duell endet mit Last-Minute-Sieg für die SK Amateure Steyr

Details Montag, 02. September 2024 20:40

Im Rahmen der dritten Runde der Bezirksliga Ost trafen die SK Amateure Steyr auf ASKÖ Leonding in einer Partie, die bis zur letzten Minute spannend blieb. Nach einem frühen Rückstand kämpften sich die Steyr Amateure zurück und sicherten sich durch zwei Tore in der zweiten Halbzeit einen verdienten 2:1-Sieg. Besonders der späte Treffer von Mustafa Civaoglu in der Nachspielzeit sorgte für ekstatische Jubelszenen bei den Heimfans.

Leonding geht in Führung

Die Partie begann mit hohem Tempo und beiden Mannschaften war anzumerken, dass sie unbedingt die drei Punkte wollten. Schon in den ersten Minuten zeigten die SK Amateure Steyr mehr Präsenz, und es gab mehrere Schussversuche von Bytyci und Bilic, die jedoch nicht zum Erfolg führten. Doch auch die Gäste aus Leonding ließen sich nicht lange bitten und hatten durch Mohammadi und Leitner erste gefährliche Szenen. In der 43. Minute erzielte Mathias Haider per Freistoß das 0:1 für Leonding, ein wunderschöner Treffer aus knapp 20 Metern, der unhaltbar im Netz landete.

Die erste Halbzeit endete mit diesem Rückstand für die Steyr Amateure, obwohl sie in den Anfangsminuten die aktivere Mannschaft gewesen waren.

Die Wende in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel drängten die SK Amateure Steyr auf den Ausgleich und wurden in der 70. Minute belohnt. Es war ein Eigentor der Gäste in Person von Sebastian Stiegler, das jedoch dem engagierten Spiel der Steyr Amateure zu verdanken war. Ab diesem Zeitpunkt war die Partie wieder völlig offen.

Die letzte Viertelstunde war geprägt von intensiven Angriffen beider Teams. In der 82. Minute hatte Civaoglu eine gute Möglichkeit, doch sein Schuss aus 16 Metern wurde vom Leondinger Schlussmann pariert. Auch die Gäste versuchten ihr Glück und kamen durch Mohammedini zu gefährlichen Abschlüssen, die jedoch nicht zum Erfolg führten.

In der spannenden Schlussphase drückten die Steyr Amateure noch einmal vehement auf das Tor der Gäste. In der 90. Minute geschah dann das, was die Heimfans erhofft hatten: Ein langer Pass von Hamidovic durch die Abwehrkette erreichte Sweid Khaled, der den Ball an der Außenlinie behauptete und in den Rückraum zu Mustafa Civaoglu passte. Dieser vollendete mit seinem schwachen linken Fuß ins rechte untere Eck zum umjubelten 2:1.

Nach 95 Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und die SK Amateure Steyr konnten sich über einen hart erkämpften Sieg freuen. Leonding zeigte phasenweise eine starke Leistung, doch letztlich war es die Dominanz und der unermüdliche Einsatz der Steyr Amateure, der den Ausschlag gab.

Bezirksliga Ost: Am. Steyr : A. Leonding - 2:1 (0:1)

91 Mustafa Civaoglu 2:1

70 Eigentor durch Sebastian Stiegler 1:1

40 Mathias Haider 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.