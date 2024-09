Erster Saisonsieg für Aufsteiger: Union Ried in der Riedmark siegt überraschend in Bad Hall

Details Samstag, 07. September 2024 10:49

In der vierten Runde der Bezirksliga Ost sorgte die Partie zwischen der Union Bad Hall und der Union Ried/Rmk. für reichlich Spannung und zahlreiche Tore. Die Truppe von Amarildo Zela spulte in der Kurstadt eine sensationelle Leistung ab und siegte völlig entgegen der Erwartungen mit 4:2. Dabei hätte man während starken ersten 45 Minuten bereits alles klarmachen können, ehe Bad Hall in Durchgang zwei nochmal an einem Comeback schnupperte.

Diamant Katona erzielt Tor des Monats

Die Gäste übten von Beginn an enormen Druck aus und rissen prompt das Kommando an sich. Es folgten bereits in den ersten Spielminuten gleich drei sehr gute Chancen, die vorerst aber nicht genützt werden konnten. In der 22. Minute gelang es Ermal Zenuni Daniel Pührerfellner in Szene zu setzen, der staubtrocken zur verdienten Rieder Führung einnetzte. Infolgedessen blieben die Rieder zwar konsequent und weiterhin gut in der Partie, man hatte aber auch ein Quäntchen Glück, weil Bad Halls Manuel Fellinger in Minute 39 hauchzart den Ausgleich verpasste. Dies rächte sich vor dem Pausentee dann sogar noch: Diamant Katona nutzte in der 43. Minute eine Unachtsamkeit des Bad Haller Keepers Julian Lechner, der zu weit draußen stand, und versenkte den Ball souverän aus knapp 45 Metern im Netz – absoluter Geniestreich vom Rieder Offensivmann.

Zweite Halbzeit: Aufholjagd der Bad Haller scheitert

Nach dem Seitenwechsel kam die Union Ried/Rmk. noch stärker zurück aufs Feld. Bereits in der 49. Minute sorgte Michael Pilz nach einem schönen Solo mit einem weiteren Treffer für das 0:3 und schien damit die Vorentscheidung herbeigeführt zu haben. Nur zwei Minuten später dann ein herber Rückschlag für die Zela-Elf: Torschütze und Mittelfeldmotor Pilz musste verletzt vom Feld. Indes gab sich die Union Bad Hall nicht auf und kämpfte weiter. In der 56. Minute gelang Patrick Grillitsch der Anschlusstreffer zum 1:3 nach einer sehenswerten Vorlage von Bernhard Reichl.

Die Kurstädter versuchten weiterhin, den Druck auf die Gäste zu erhöhen und kamen zu mehreren guten Chancen. Besonders Martin Sulzner und Kevin Bresenhuber sorgten immer wieder für Gefahr vor dem Tor der Rieder. In der 69. Minute belohnte sich die Union Bad Hall schließlich erneut: Manuel Fellinger traf zum 2:3 und ließ die Hoffnung auf ein Comeback aufkeimen.

Doch die Union Ried/Rmk. zeigte sich unbeeindruckt und antwortete prompt. Nur vier Minuten später, in der 73. Minute, stellte Ermal Zenuni nach Vorarbeit von Katona mit seinem Treffer zum 2:4 den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Die Bad Haller bemühten sich weiter um den erneuten Anschlusstreffer, doch die Rieder Verteidigung hielt stand und der Keeper der Gäste zeigte eine starke Leistung. Den Mannen von Mario Hieblinger gelang es in den Schlussminuten nicht, weiter am Ergebnis zu rütteln, musste man sich einer starken Rieder Truppe geschlagen geben.

Stimme zum Spiel

Amarildo Zela (Trainer Union Ried in der Riedmark):

„Wir haben verdient und deutlich gewonnen, weil wir die dominante Mannschaft waren. Wir haben mehr investiert als der Gegner und auch mehr Torchancen herausgespielt. Da muss ich ein großes Lob an meine Mannschaft aussprechen. Wir hatten in den letzten Wochen ein paar Probleme mit Doppelbelastung wegen dem Cup und der Urlaubszeit. Da waren immer fünf, sechs Spieler nicht verfügbar und die Belastung groß. Unser Sommermärchen geht aber weiter, wir kommen gerade sehr stark zurück. Das hätte keiner nach dem zwei Niederlagen zum Start gedacht, ich weiß aber was die Jungs können. Wir sind jetzt richtig gut angekommen und schauen von Spiel zu Spiel. Jetzt haben wir drei Heimspiele, dieser Mannschaft traue ich noch einiges zu."

Die Besten Ried: Daniel Pührerfellner (MF), Michael Pilz (ZMF), Ermal Zenuni (ST)

Bezirksliga Ost: Bad Hall : Ried/Rdmk. - 2:4 (0:2)

73 Ermal Zenuni 2:4

69 Manuel Fellinger 2:3

56 Patrick Grillitsch 1:3

49 Michael Pilz 0:3

43 Diamant Katona 0:2

22 Daniel Pührerfellner 0:1

