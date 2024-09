Neuzeug im Sinkflug: SPV Kematen-Piberbach/Rohr bastelt weiter an Traumstart

Details Sonntag, 08. September 2024 20:27

In einem einseitigen Spiel der Bezirksliga Ost setzte sich die SPV Kematen-Piberbach/Rohr klar mit 5:2 gegen den ATSV Neuzeug durch. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 2:0 und konnten diese Führung in der zweiten Hälfte weiter ausbauen. Die Neuzeuger kamen nur zeitweise zurück ins Spiel, konnten jedoch den Rückstand nicht entscheidend verringern.

Gruber-Doppelpack bringt Hausherren auf die Siegerstraße

Die Partie begann etwas unspektakulär, die Anfangsphase war geprägt von vielen langen Bällen. Die ersten Chancen gehörten den Hausherren, die sich mit fortschreitender Spieldauer als etwas besseres Team herauskristallisierten und gegen Ende der ersten Halbzeit gleich doppelt zuschlugen: In der 38. setzte Stefan Feldler Patrick Gruber in Szene, der staubtrocken zum 1:0 einschießen konnte. Kurz darauf war es erneut Gruber, der in der 42. Minute nach Vorarbeit von Patrick Zeller zum 2:0 traf und somit bereits einen Doppelpack auf seinem Konto hatte. Mit diesem Vorsprung ging es in die Halbzeitpause, und die Gastgeber konnten zufrieden mit ihrer Leistung sein.

In der 54. Minute gelang ATSV Neuzeug der Anschlusstreffer durch Safak Ileli, der den Ball aus abseitsverdächtiger Position geschickt über den Torhüter der Kematner lupfte. Dies brachte kurzfristig Hoffnung für die Gäste.

Entscheidung in der zweiten Hälfte

Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. Nur eine Minute später, in der 57. Minute, baute Kematen-Piberbach/Rohr die Führung wieder aus. Hörtenhuber traf nach einem Solo zum 3:1 und stellte den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Die Neuzeuger hatten kaum Zeit, sich vom Gegentor zu erholen, als Sebastian Hinterleitner in der 62. Minute nach einer Ecke den nächsten Treffer für die Gastgeber erzielte und das 4:1 markierte.

Die Hitze im Kremstal machte beiden Mannschaften zu schaffen. Nach einer kurzen Erholungspause sorgte der eingewechselte Lukas Pölz in der 71. Minute für die endgültige Entscheidung, als er nach einer Hereingabe von Julian Schneider das 5:1 für Kematen-Piberbach/Rohr erzielte. Damit war das Spiel praktisch entschieden, doch die Neuzeuger gaben nicht auf und konnten in der 83. Minute durch Pascal Höllwarth noch einmal verkürzen. Sein Treffer zum 5:2 war jedoch nur noch Ergebniskosmetik.

Am Ende konnte Kematen-Piberbach/Rohr einen verdienten Sieg feiern. Mit einer starken Offensivleistung und einer soliden Abwehrleistung konnten sie den vierten Spieltag der Bezirksliga Ost erfolgreich abschließen. ATSV Neuzeug musste sich geschlagen geben und wird sich in den kommenden Spielen steigern müssen, um wieder Punkte zu sammeln.

Stimme zum Spiel

Andreas Hintersteiner (Trainer SPV Kematen-Piberbach/Rohr):

„In Summe geht der Sieg so wie er war in Ordnung, mit dem Saisonstart können wir zufrieden sein. Neuzeug war für mich mit Blau-Weiß einer der Favoriten, man sieht aber, dass wenn eine Mannschaft verunsichert ist, nicht alles nach Plan läuft. Das haben wir gestern eiskalt ausgenützt und nicht viele Chancen liegenlassen. Wir sind natürlich mega happy, weil wir nach vier Runden zehn Punkte haben. Nächste Woche schauen wir, wie es weitergeht."

Die Besten SPV Kematen/Rohr: Stefan Feldler, Patrick Gruber, Jakob Karan

Bezirksliga Ost: Kematen/Rohr : Neuzeug - 5:2 (2:0)

84 Pascal Höllwarth 5:2

72 Lukas Pölz 5:1

64 Sebastian Hinterleitner 4:1

59 Jakob Hörtenhuber 3:1

57 Safak Ileli 2:1

42 Patrick Gruber 2:0

38 Patrick Gruber 1:0

