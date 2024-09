Spannendes Unentschieden zwischen den BW Linz Amateuren und Union Leonding

Details Sonntag, 08. September 2024 20:39

In der vierten Runde der Bezirksliga Ost trennten sich die BW Linz Amateure und Union Leonding mit einem 1:1-Unentschieden. In einem hart umkämpften Spiel, das mit zahlreichen Chancen und viel Einsatz auf beiden Seiten gespickt war, fielen die Tore erst in der zweiten Halbzeit. Die Linzer hatten viele Möglichkeiten, die Führung zu übernehmen, scheiterten aber mehrfach an der starken Defensive und dem Torhüter der Leondinger.

Erste Halbzeit: Chancen über Chancen für die Blau-Weißen

Bereits in den ersten Minuten der Partie machten die BW Linz Amateure Druck. Nur wenige Minuten gespielt hatte die Elias Altmüller eine Gelegenheit, die jedoch knapp am Kasten vorbeiging. Leonding wirkte in dieser Phase des Spiels defensiv unsortiert und ließ den Gegner zu vielen Chancen kommen.

Die Blau-Weißen blieben weiterhin am Drücker. In der 17. Minute bekam Dusan Zuza nach einem Freistoß den Ball vor die Füße, aber der Schuss ging rechts neben das Tor. Die Linzer versuchten es immer wieder aus der Distanz, wie in der 21. Minute, als Tarik Secic einen Distanzschuss abfeuerte, der jedoch zu ungenau war. Auch Altmüller hatte in der 22. Minute eine dicke Chance, doch Moritz Lüftner, der Keeper von Leonding, zeigte eine klasse Parade.

Eine Trinkpause in der 24. Minute kam den Gästen gerade recht, denn die BW Linz Amateure waren zu diesem Zeitpunkt die klar bessere Mannschaft. Kurz danach gab es erneut eine spektakuläre Szene: Ein weiterer Distanzschuss von Mario Kvesa wurde wieder von Lüftner pariert. Bis zur Halbzeit blieb es trotz der vielen Chancen torlos. Die letzte Möglichkeit vor der Pause hatte Altmüller, der nach einem schönen Pass von Kvesa erneut am Keeper scheiterte.

Zweite Halbzeit: Tore und Dramatik bis zum Schluss

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für die Gäste. In der 54. Minute erzielte Ademir Serdarevic das 0:1 für Union Leonding. Ein langer Pass führte zu einem Missverständnis zwischen dem Torhüter und dem Innenverteidiger der Linzer, und Serdarevic nutzte die Gelegenheit aus 20 Metern, um den Ball ins leere Tor zu befördern.

Die BW Linz Amateure ließen sich von dem Rückstand jedoch nicht entmutigen und spielten weiter mutig nach vorne. In der 72. Minute versuchte David Challenger einen Schuss aus 18 Metern, der jedoch zu schwach war, um den Keeper ernsthaft zu fordern. Wenig später, in der 75. Minute, hatten die Gäste beinahe das 0:2 auf dem Fuß, doch der Torhüter der Blau-Weißen parierte sensationell eine hohe Flanke nach einer schwachen Ballannahme des Linzer Verteidigers.

Die Dramatik des Spiels erreichte ihren Höhepunkt in der 78. Minute, als die BW Linz Amateure eine Doppelchance vergaben. Challenger zeigte eine schöne Soloaktion und spielte einen Traumpass auf Altmüller, der jedoch den Verteidiger abschoss. Der Ball kam zurück zu Challenger, der erneut schoss, aber der Keeper parierte und der Ball landete wieder bei Altmüller, der aus 5 Metern erneut am Verteidiger scheiterte.

In der 81. Minute fiel schließlich der Ausgleich. Amer Music erzielte das 1:1 für die BW Linz Amateure. Laurenz Heigl lief die rechte Seite entlang und spielte zurück auf Music, der den Ball von halbrechts mit dem rechten Fuß ins lange Eck schweißte.

In der Schlussphase des Spiels hatte Leonding noch eine große Chance, das Spiel zu entscheiden. Teodor Brankovic tankte sich im Mittelfeld durch und spielte einen perfekten Laufpass auf Hussam Bounassir, der jedoch direkt auf den Torhüter schoss. Schließlich endete das Spiel nach 91 Minuten mit einem 1:1-Unentschieden.

Stimme zum Spiel

Dieter Kiesenebner (Trainer Union Leonding):

„Wir haben es taktisch defensiver angelegt und es Blau-Weiß, dem Titelanwärter, sehr schwer gemacht. Der Punkt ist in beide Richtungen finde ich verdient, es tut aber dennoch ein wenig weh, wenn man die Chancen, die man hat nicht macht."

Die Besten: Pauschallob Leonding

Bezirksliga Ost: BW Linz Amateure : U. Leonding - 1:1 (0:0)

81 Amer Music 1:1

54 Ademir Serdarevic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.