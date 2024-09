ASKÖ Doppl-Hart feiert klaren 4:1-Sieg gegen Union Ansfelden

Details Sonntag, 08. September 2024 21:23

Die ASKÖ Doppl-Hart hat in der vierten Runde der Bezirksliga Ost einen überzeugenden 4:1-Sieg gegen die Union Ansfelden eingefahren. Mit einem starken Auftritt in beiden Halbzeiten ließen die Gastgeber keine Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen und sicherten sich verdiente drei Punkte. Besonders Alexander Sixl, Milos Crnomarkovic, Marko Lekic und Patrik Andelic trugen mit ihren Toren maßgeblich zum Erfolg bei.

ASKÖ Doppl-Hart mit frühem Führungstreffer

Die Partie begann mit viel Tempo und die ASKÖ Doppl-Hart zeigte sich von Anfang an entschlossen, das Spiel zu dominieren. Bereits in der 24. Minute gelang Alexander Sixl der erste Treffer des Tages. Nach einer präzisen Vorarbeit setzte Sixl den Ball gekonnt ins Netz und brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung.

Die Doppl-Harter drückten weiter auf das Tempo und wurden in der 32. Minute erneut belohnt. Milos Crnomarkovic erhöhte per Elfmeter auf 2:0. Die Abwehr der Ansfeldner zeigte sich in dieser Phase des Spiels überfordert und konnte dem Druck der Gastgeber kaum standhalten. Nach insgesamt überzeugenden ersten 45 Minuten hatten die Hausherren so eine komfortable Pausenführung inne.

Entscheidung fällt in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann wie die erste endete, mit einer dominanten Vorstellung der ASKÖ Doppl-Hart. Bereits in der 47. Minute konnte Marko Lekic nach einem sehenswerten Angriff den Ball zum 3:0 im Tor unterbringen. Die Ansfeldner schienen sich kaum von diesem erneuten Rückschlag erholen zu können.

Die Gäste aus Ansfelden gaben jedoch nicht auf und kamen in der 66. Minute durch Ciprian Darius Eichinger zum 3:1-Anschlusstreffer. Doch der Treffer schien mehr ein Ehrentreffer zu sein, denn von einem Aufbäumen war anschließend wenig zu sehen.

Den Schlusspunkt in einer einseitigen Partie setzte Patrik Andelic in der 83. Minute, als er mit einem präzisen Abschluss den 4:1-Endstand besiegelte. Die ASKÖ Doppl-Hart spielte die restlichen Minuten souverän herunter und ließ keine weiteren Chancen der Ansfeldner zu.

Bezirksliga Ost: Doppl-Hart : Ansfelden - 4:1 (2:0)

83 Patrik Andelic 4:1

66 Ciprian Darius Eichinger 3:1

47 Marko Lekic 3:0

32 Milos Crnomarkovic 2:0

24 Alexander Sixl 1:0

