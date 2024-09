Ennser Sportklub sichert sich Heimsieg gegen SK Amateure Steyr

Details Sonntag, 08. September 2024 21:27

In einem spannenden Bezirksliga-Duell hat sich der Ennser Sportklub gegen den SK Amateure Steyr mit 2:0 durchgesetzt. Bereits in der ersten Halbzeit konnte Luka Curic die Gastgeber in Führung bringen, bevor er in der zweiten Hälfte seinen Doppelpack perfekt machte. Trotz einer leichten Steigerung in der zweiten Halbzeit blieb der SK Amateure Steyr über weite Strecken des Spiels chancenlos.

Ennser Sportklub dominiert von Beginn an

Der Ennser Sportklub begann die Partie gegen die Steyr Amateure mit einer leichten Feldüberlegenheit. Bereits nach 27 Minuten ergab sich die erste große Möglichkeit für die Gastgeber nach einem Eckball von Orascanin, doch Vuciterna köpfte den Ball neben das Tor. Nur wenige Minuten später zeigte sich Luka Curic erstmals gefährlich. Nach einem starken Dribbling auf der rechten Seite legte er quer auf Taferner, dessen Schuss aus vollem Lauf jedoch deutlich über das Tor ging.

Die erste erwähnenswerte Aktion der Gäste aus Steyr folgte in der 36. Minute. Ein Freistoß aus aussichtsreicher Position ging allerdings knapp drei Meter am Gehäuse vorbei. Diese verpasste Gelegenheit der Steyrer sollte sich kurz darauf rächen. In der 37. Minute schlug Luka Curic zu und brachte den Ennser Sportklub mit einem sehenswerten Treffer in Führung. Knapp innerhalb des Strafraums freigespielt, schlenzte er den Ball über die Querlatte hinweg in die Maschen. Mit diesem 1:0 ging es in die Halbzeitpause.

Curic schnürt den Doppelpack

Nach der Pause zeigte sich der SK Amateure Steyr etwas verbessert und kam zu ersten nennenswerten Chancen. In der 62. Minute war es jedoch erneut Curic, der mit einem Solo an der Strafraumgrenze den Abwehrverbund der Gäste alt aussehen ließ. Mit einem präzisen Flachschuss ins lange Eck erhöhte er auf 2:0 für den Ennser Sportklub.

Trotz einiger weiterer Möglichkeiten konnten die Steyr Amateure keinen Treffer erzielen. In der 71. Minute verhinderte Ennser Torhüter Heller mit einer großartigen Parade den Anschlusstreffer. Auch zehn Minuten später zeigte Heller seine Klasse, als er einen gefährlichen Schuss von Haslinger Fernando im 1-gegen-1 entschärfte. Ein katastrophaler Fehlpass von Heller hätte dann beinahe zum Gegentor geführt, doch er konnte seinen Fehler selbst wieder gutmachen.

In der 83. Minute jubelten die Gäste kurzzeitig über einen vermeintlichen Anschlusstreffer durch Sweid Khaled, doch der Assistent entschied auf Abseits. Damit blieb es beim verdienten 2:0-Sieg für den Ennser Sportklub, der mit einer soliden Leistung vor heimischem Publikum überzeugte. Die Steyr Amateure hingegen mussten sich mit einer insgesamt dürftigen Leistung zufriedengeben, auch wenn sie in der zweiten Halbzeit etwas besser ins Spiel fanden.

Am Ende bleibt festzuhalten, dass der Ennser Sportklub in der 4. Runde der Bezirksliga Ost (OÖ) einen wichtigen Sieg einfahren konnte und sich damit in der Tabelle weiter nach oben arbeitet. Die Gäste aus Steyr müssen hingegen an ihrer Form arbeiten, um in den kommenden Spielen erfolgreicher zu sein.

Bezirksliga Ost: Enns : Am. Steyr - 2:0 (1:0)

62 Luka Curic 2:0

37 Luka Curic 1:0

