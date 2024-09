Union Bad Hall sichert sich souveränen Sieg gegen Ennser Sportklub

Details Sonntag, 22. September 2024 10:56

Die Union Bad Hall setzte sich am Freitagabend in der 6. Runde der Bezirksliga Ost mit einem verdienten 2:0-Sieg gegen den Ennser Sportklub durch. Trotz einer torlosen ersten Halbzeit gelang es den Kurstädtern in der zweiten Hälfte, das Spiel zu dominieren und sich wichtige drei Punkte zu sichern. Der Ennser Sportklub zeigte sich kämpferisch, konnte jedoch die Angriffe der Bad Haller nicht entscheidend abwehren.

Torflaute in der ersten Halbzeit

Die Union Bad Hall startete motiviert in das Heimspiel, wohl auch um die Niederlage im letzten Flutlichtspiel gegen Ried wettzumachen. Eine erste Großchance hatte die Union Bad Hall in der 13. Minute: Manuel Fellinger drang bis in den Strafraum vor, aber sein Abschluss wurde von einem Ennser gerade noch vor der Linie geklärt. Weitere Versuche der Bad Haller, wie die Abschlüsse von Patrick Grillitsch in der 26. und 34. Minute, blieben erfolglos. Der Ennser Torhüter Heller Marco zeigte sich dabei als sicherer Rückhalt für seine Mannschaft. Bis auf einen Lattentreffer in Minute sieben hatten die Gäste indes wenig zu melden im ersten Abschnitt.

Die erste Halbzeit endete ohne Tore, beide Teams kämpften hart, doch es fehlte der letzte entscheidende Pass oder der präzise Abschluss. Der Schiedsrichter pfiff zur Halbzeit, und die Mannschaften gingen mit einem 0:0 in die Kabinen.

Union Bad Hall dreht auf und entscheidet das Spiel

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für die Bad Haller. In der 47. Minute gelang Patrick Grillitsch das langersehnte 1:0. Nach einer schönen Kombination landete der Ball bei Grillitsch, der keine Mühe hatte, den Ball im Netz zu versenken. Dies verlieh den Kurstädtern zusätzlichen Schwung, und sie drängten weiter auf das nächste Tor.

Bereits sechs Minuten später, in der 53. Minute, war es dann so weit. Manuel Fellinger erzielte nach einer Vorlage von Grillitsch das 2:0 für die Union Bad Hall. Der Jubel war groß, und die Bad Haller Fans bejubelten die solide Führung ihrer Mannschaft.

Die Gäste aus Enns versuchten in der Folgezeit, den Anschluss zu erzielen. Curic Luka zog in der 57. Minute aus der Distanz ab, doch sein Schuss ging knapp über das Tor. Die Bemühungen der Ennser wurden in der 75. Minute zusätzlich erschwert, als Muhamed Orascanin nach einem wiederholten Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah und seine Mannschaft somit in Unterzahl weiterspielen musste.

Auch in der Schlussphase blieben die Bad Haller gefährlich. Martin Sulzner und Bernhard Reichl hatten gute Chancen, den Spielstand weiter zu erhöhen, doch Ennser Torhüter Heller Marco verhinderte Schlimmeres. In der 90. Minute wurde den Bad Hallern ein weiteres Tor wegen Abseits aberkannt.

Die Partie endete nach zwei Minuten Nachspielzeit mit einem verdienten 2:0-Sieg für die Union Bad Hall. Der Sieg war ein wichtiger Schritt für die Bad Haller in der Bezirksliga Ost, während der Ennser Sportklub sich weiterhin bemühen muss, Punkte zu sammeln.

Bezirksliga Ost: Bad Hall : Enns - 2:0 (0:0)

53 Manuel Fellinger 2:0

47 Patrick Grillitsch 1:0

